Ivušić prepušta mjesto Siliću? Golman 'bijelih' opet osjetio bol

Ivica Ivušić ponovno je osjetio bol u pubičnoj kosti i njegov nastup u subotu protiv Varaždina je pod znakom pitanja. Neugodnu ozljedu golman Hajduka vuče već neko vrijeme, zbog nje je napustio i pripreme reprezentacije i nije putovao na zadnji ogled kvalifikacija s Crnom Gorom u Podgorici.

Pokretanje videa... 02:09 Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Bol pubične kosti najčešće je prouzrokovana promjenom tvrdoće travnjaka a ogleda se kao oštra bol u preponama. Problem zna biti dosta neugodan i dugotrajan, no ako se na vrijeme sanira ne bi trebalo doći do upale niti ostavljati ozbiljnije ili dugotrajnije posljedice. Prve informacije govorile su kako je kod Ivušića problem blaže prirode i on je branio na Rujevici. Epilog znamo, Hajduk je pretrpio rekordan poraz u povijesti natjecanja u hrvatskoj nogometnoj ligi, no teško da se Ivušića može kriviti za primljene golove.

Foto: HNK Hajduk

Ivušić je od dolaska na Poljud bio standardan, branio je u 18 od 20 utakmica, propustio je samo dva Kup ogleda protiv Koprivnice i Cibalije u kojima je priliku dobio mladi Toni Silić. Do debakla na Rujevici Ivušić je branio u sjajnoj formi, u šest susreta prije Rijeke s njima na golu Hajduk je upisao pet pobjeda i jedan remi s tek jednim primljenim golom u završnici utakmice protiv Gorice, kada je pobjeda Hajduka praktično već bila osigurana.

Foto: Hajduk

Još uvijek nije donesena konačna odluka o tome tko će braniti protiv Varaždina u subotu, no kako danas stoje stvari Ivušić bi mogao prepustiti mjesto mladom Siliću, koji je također u prilikama koje je dobio branio dobro, uostalom, sjajnim je obranama u raspucavanju s bijele točke protiv Cibalije donio Hajduku prolaz Kupu.