PROBLEMI ZA HAJDUK

Ivušić prepušta mjesto Siliću? Golman 'bijelih' opet osjetio bol

Piše Tomislav Gabelić,
1 min
Foto: HNK Hajduk

Ivica Ivušić napustio je nedavno pripreme reprezentacija zbog boli u preponama, ali se oporavio i stao na gol u Rijeci. Sada je opet osjetio bol i po svemu sudeći protiv Varaždina će braniti Silić.

Ivica Ivušić ponovno je osjetio bol u pubičnoj kosti i njegov nastup  u subotu protiv Varaždina je pod znakom pitanja. Neugodnu ozljedu golman Hajduka vuče već neko vrijeme, zbog nje je napustio i pripreme reprezentacije i nije putovao na zadnji ogled kvalifikacija s Crnom Gorom u Podgorici.

Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 02:09
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
KOMENTAR Nemilosrdni Toni Fruk potopio je Hajduk. Najbolja je obrana lige imala 'Black Friday rasprodaju'
Nemilosrdni Toni Fruk potopio je Hajduk. Najbolja je obrana lige imala 'Black Friday rasprodaju'

Bol pubične kosti najčešće je prouzrokovana promjenom tvrdoće travnjaka a ogleda se kao oštra bol u preponama. Problem zna biti dosta neugodan i dugotrajan, no ako se na vrijeme sanira ne bi trebalo doći do upale niti ostavljati ozbiljnije ili dugotrajnije posljedice. Prve informacije govorile su kako je kod Ivušića problem blaže prirode i on je branio na Rujevici. Epilog znamo, Hajduk je pretrpio rekordan poraz u povijesti natjecanja u hrvatskoj nogometnoj ligi, no teško da se Ivušića može kriviti za primljene golove.  

Foto: HNK Hajduk
TRENER VARAŽDINA Šafarić uoči Hajduka: Ulovila nas je panika protiv Dinama, a na Poljud idemo pobijediti...
Šafarić uoči Hajduka: Ulovila nas je panika protiv Dinama, a na Poljud idemo pobijediti...

Ivušić je od dolaska na Poljud bio standardan, branio je u 18 od 20 utakmica, propustio je samo dva Kup ogleda protiv Koprivnice i Cibalije u kojima je priliku dobio mladi Toni Silić. Do debakla na Rujevici Ivušić je branio u sjajnoj formi, u šest susreta prije Rijeke s njima na golu Hajduk je upisao pet pobjeda i jedan remi s tek jednim primljenim golom u završnici utakmice protiv Gorice, kada je pobjeda Hajduka praktično već bila osigurana.

Foto: Hajduk

Još uvijek nije donesena konačna odluka o tome tko će braniti protiv Varaždina u subotu, no kako danas stoje stvari Ivušić bi mogao prepustiti mjesto mladom Siliću,  koji je također u prilikama koje je dobio branio dobro, uostalom, sjajnim je obranama u raspucavanju s bijele točke protiv Cibalije donio Hajduku prolaz Kupu. 

