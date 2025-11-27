Šafarić uoči Hajduka: Pokušat ćemo ih primiriti kroz posjed...

Varaždin je u 14. kolu poražen od Dinama na Maksimiru 3-1, a sada ide na gostovanje lideru prvenstva, Hajduku, u 15. kolu (subota, 15.30). Varaždin je u posjedu parirao "modrima", ali prema naprijed je bio bezopasan, dok je obrana često ostala bez koncentracije. Najbolji igrači Šafarićeve momčadi su zakazale te se Varaždinci nadaju da će se probuditi na Poljudu. Nikola Šafarić je najavio utakmicu s Hajdukom.

- Napravili smo analizu i skrenuli pažnju na stvari koje nisu bile dobre na Maksimiru. Ako želimo pozitivan rezultat, cijela momčad mora biti angažiranija i na višoj razini - započeo je trener Varaždina, pa potvrdio kako su gostovanja na Poljudu izuzetno teška:

- Hajduk je protiv Rijeke kod 1:0 imao stopostotnu šansu te je mogao promijeniti tijek utakmice, no Rijeka je iskoristila sve šanse i imala svoj dan. Mi moramo gledati sebe i, ako želimo kući s pozitivnim rezultatom, svi moramo biti na sto posto te odigrati maksimalno kvalitetnu utakmicu.

Od igrača očekuje da budu agresivni i brzi.

- Moramo također biti mirni na lopti kako bismo ih primirili kroz posjed. Tako se pripremamo, pa ćemo vidjeti u subotu koliko ćemo se uspjeti nametnuti - rekao je pa odgovorio mogu li ući u utakmicu kao protiv Dinama, kada su izgledali najbolje na terenu:

- Odlično smo ušli u utakmicu, baš onako kako smo se pripremali i najednom sve stane. Ulovila nas je neka panika i počeli smo s nervoznim raspucavanjima. Puno puta sami sebi napravimo pritisak i imamo više problema sami sa sobom nego s protivnicima. Upravo je to čar trenerskog posla – da stalno drži momčad na razini i budi im svijest koliko mogu i znaju te da vjeruju u sebe i to prebace na utakmicu. Utakmica ne traje 20, 30 minuta, pa da ostaviš dobar dojam i kažeš ‘bili smo dobri’. Utakmica traje 90 minuta i tko taj dan odradi cijelu utakmicu na dobroj razini, neće izgubiti.

Utakmicu je zajedno sa Šafarićem najavio i povratnik nakonm ozljede, Iuri Tavares.

- Poštujemo Hajduk, no idemo ondje pobijediti, to je naš posao. Ako ćemo protiv Hajduka na Poljudu igrati onako kako smo igrali doma, možemo to i ostvariti. Naš jedini cilj je pobjeda. Mislim da imamo dobru ekipu s puno kvalitete i da možemo napraviti velike stvari - rekao je.