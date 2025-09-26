Iz Atletico Madrida u Kustošiju: 'Možda je korak unazad, ali ću tu napraviti tri koraka naprijed'

Kišni petak, gužva u Zagrebu i predstavljanje igrača u trećeligašu. Dok su prve dvije stvari uobičajene, ova treća i nije, ali s obzirom na to da je u Kustošiju došao igrač koji je dijelio svlačionicu s Luisom Suarezom, Diegom Costom, Antoineom Griezmannom, takav je potez bio i logičan. Nasmijani Andy Bara dočekao je novinare i uputio ih prema press sobi, a s obzirom na to da neki prvoligaši imaju lošije uvjete, sve je stvarno bilo na razini. Naravno, nije tu bilo ništa pompozno, ali vidi se da klub na zapadu Zagreba grabi prema rangu više, a takvo je i pojačanje.

Uskoro su zajedno do prostorija dokoračali predsjednik Kustošije Branimir Majdak i napadač Borja Garces (26) koji je govorio na španjolski, a dobro znanje španjolskog pokazao je predsjednik Majdak koji je sve predvodio. Početno upoznavanje bilo je kratko, na pitanja novinara o igračima s kojima je igrao kratko je odgovarao.

- Kalinić (Nikola), Ivo Grbić, Šime Vrsaljko, Matia Barzić u Elcheu- spominjao je Hrvate, a dotaknuo se i Crnogorca Stefana Savića s kojim je dijelio svlačionicu:

- Brat moj - rekao je i pokazao na sebe.

Nakon predstavljanja na rasporedu je bila i prva utakmica na kojoj je nosio dres Kustošije, ona u Trećoj NL između Kustošije i Radnika iz Križevaca. Ona je završila remijem (1-1) i Garces je ušao u 81. minuti, a prije toga je Borja odgovorio kako to da se odlučio za klub u trećoj hrvatskoj ligi.

- Pričao sam s prijateljem i menadžerom Andyjem Barom, prezentirao mi je projekt Kustošije, to mi se svidjelo kao i mojoj obitelji. Htio sam se vratiti u formu, na veći nivo i odlučio da je to najbolji korak za mene. To je korak unazad za ono gdje sam bio, ali može mi donijeti dva, tri koraka unaprijed. Trener je vrlo precizan i kvalitetan, kao i rad u klubu, sviđa mi se - rekao je pa se osrvnuo na ponude koje je imao:

Foto: NK Kustošija

- Bilo ih je iz drugih liga, portugalske i španjolske, htjeli su me u MLS-u, a bile su tu i egzotične ponude poput onih iz Indije. Četiri sam godine bio u Španjolskoj i htio sam pokušati nešto novo

Zbog ozljede prednjih križnih ligamenata koljena morao je pauzirati, ali sad se vraća na nogometne terene. Trenirao je samostalno u posljednje vrijeme, a kako kažu nalazi, sad je u potpunosti zdrav.

- Imam neopisivu želju što prije se vratiti na teren, na liječničkom je sve bilo dobro i osjećam se odlično - rekao je.

Foto: NK Kustošija

Igrao je na Vicente Calderonu, na Wandi Metropolitano i brojnim zvučnim stadionima, a zdanje na Kustošiji ipak je nešto skromnije. Ali Garces je bio jasan.

- Nema problema nikakvog, rođen sam u Mellili na afričkom dijelu kontinenta gdje je stanje mnogo gore. U španjolskoj u prvoj ligi postoje vrhunski tereni, ali kad igrate za drugu ekipu tog kluba ideš po drugim stadionima koji nisu u najboljem mogućem stanju. Ovdje je sve korektno, želim se posvetiti igrama, samo se želim što prije vratiti na teren.

Vrijeme je već odmicalo kraju, Garces je trebao pojesti posljednji obrok prije odmora za utakmicu, a za kraj smo se dotaknuli i toga jesu li ga suigrači s našeg govornog područja naručili koju riječ.

- Moj brat, p**ku materinu , to sam zapamtio, ali jezik je iznimno kompliciran - nasmijao se Garces za kraj.