VODIO GA SIMEONE

Trećeligaš iz Zagreba dovodi napadača madridskog Atletica!

Piše Fabijan Hrnčić,
Trećeligaš iz Zagreba dovodi napadača madridskog Atletica!
Imao je ponude od brojnih europskih klubova, a kako doznajemo, odlučio se za Kustošiju vođen brojnim pozitivnim primjerima u posljednje vrijeme te prilikom za dokazivanje na nekom novom području s velikim potencijalom

Klub s zapada Zagreba već neko vrijeme nosi epitet 'tvornice talenata' nakon što su mladići poput Lovra Chelfija (18), Rodolfa Aloka (18) i mnogi prije njih napravili milijunske transfere u inozemstvo, a kako se u klubu ozbiljno radi svjedoče i ovogodišnji dolasci. Nakon što je u klub stigao veznjak Junior Bita (20) iz Athletic Bilbaa s otkupnom klauzulom od 60 milijuna eura, sad stiže napadač s iskustvom igranja u La ligi.

JUNIOR BITA (20) Iz Baskije u Kustošiju! Veznjak s otkupnom klauzulom od 60 mil. eura stiže u 'tvornicu talenata'
Iz Baskije u Kustošiju! Veznjak s otkupnom klauzulom od 60 mil. eura stiže u 'tvornicu talenata'

Riječ je o Borji Garcesu (26) djetetu Atletico Madrida koji je u klubu igrao u Ligi prvaka mladih, u španjolskom domaćem prvenstvu, bio na posudbama u Leganesu, Tenerifeu i Elcheu te ima bogato iskustvo igranja u najvišim rangovima španjolskog nogometa. Riječ je o dešnjaku koji se voli ubacivati iz drugog plana.

Prošlu je godinu proveo u oporavku od ozljede križnog ligamenta, a sad se vraća na teren. Imao je ponude od brojnih europskih klubova, ali kako doznajemo, odlučio se za Kustošiju vođen brojnim pozitivnim primjerima u posljednje vrijeme te prilikom za dokazivanje na nekom novom području s velikim potencijalom. 

IGRAT ĆE ZA JUNIORE Službeno je: Za Barcu potpisao Kustošijin dragulj Lovro Chelfi
Službeno je: Za Barcu potpisao Kustošijin dragulj Lovro Chelfi

Sve je ovo objavio i najveći svjetski insajder Fabrizio Romano koji sve više 'na mapi' ima i Kustošiju, a zasigurno je to i jedan od dodatnih poticaja igračima da se odluče na dolazak u klub koji ove sezone pretendira na naslov prvaka Druge NL. 

