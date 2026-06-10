Izbjegnuta tragedija! Teška kamera pala na travnjak nekoliko metara od navijača

Prijateljska utakmica Mađarske i Kazahstana u Debrecenu završila je pobjedom domaćina 3-1, ali rezultat je ostao u sjeni opasnog incidenta koji je mogao završiti tragično. Tijekom susreta na travnjak je pala televizijska kamera ovješena na sajle iznad terena, takozvana spidercam, a samo je sreća spriječila teže posljedice.

Incident se dogodio na Nagyerdei stadionu, gdje su Mađarska i Kazahstan igrali pripremni susret. Prema izvještajima mađarskih medija, nekoliko navijača i osoba uz teren najprije je primijetilo dim koji se počeo širiti iz kamere postavljene iznad igrališta. Ubrzo nakon toga sustav je zakazao, kamera se otkačila sa sajli i pala s visine veće od 20 metara. Teška oprema srušila se unutar granica igrališta, nedaleko od aut-linije i prostora u kojem su se nalazili snimatelji, redari i rezervni igrači.

Snimke koje su se proširile društvenim mrežama pokazuju koliko je situacija bila opasna. Kamera je pala svega nekoliko metara od snimatelja uz teren, koji u prvi trenutak nije bio svjestan što se događa. Nakon snažnog udarca napravio je nekoliko koraka unatrag, a zatim se vratio poslu. Suci su odmah zaustavili utakmicu kako bi službe uklonile opremu i provjerile sigurnost prostora. Igrači su otišli na kratku pauzu, a organizatori su nakon pregleda procijenili da više nema opasnosti. Susret se potom nastavio, a najvažnija vijest bila je da nitko nije ozlijeđen.

Spidercam kamere već se dugo koriste u televizijskim prijenosima jer omogućuju atraktivne kadrove iz zraka i dodatnu dinamiku prijenosa. Sustav se kreće pomoću kabela iznad terena, no incident u Debrecenu ponovno je otvorio pitanje sigurnosnih standarda moderne opreme na stadionima. Tehnologija koja gledateljima donosi bolji prijenos u ovom je slučaju postala ozbiljna opasnost za igrače, službene osobe i ljude uz teren.

*Uz korištenje AI-ja