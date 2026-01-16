Obavijesti

Sport

Komentari 1
DOBILI NOVI TERMIN

HTV zatražio pomicanje termina vaterpolista zbog rukometaša. Evo kad i gdje gledati utakmice

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
HTV zatražio pomicanje termina vaterpolista zbog rukometaša. Evo kad i gdje gledati utakmice
Foto: F.S./ATAImages

Prema rasporedu, hrvatski vaterpolisti prvu utakmicu drugog kruga trebali su igrati u 18 sati u subotu protiv Rumunjske, no ta utakmica dobila je novi termin

Admiral

Hrvatska vaterpolska reprezentacija, unatoč porazu u posljednjem kolu razigravanja po skupinama od Grčke (11-10), prošla je u drugi krug kao drugoplasirana u skupini B. U sljedećoj fazi natjecanja formirala se nova skupina s prve tri momčadi iz skupine D, u koju smo prenijeli tri boda. Ondje ćemo igrati protiv Turske, Italije i Rumunjske.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir 01:23
Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir | Video: 24sata/pixsell

Prvi susret protiv Rumunjske na rasporedu je već u subotu, a prvotno se trebao igrati u 18 sati. U isto vrijeme svoj put na Europskom rukometnom prvenstvu započinju i izabranici Dagura Sigurdssona protiv Gruzije. Taj prijenos je na RTL-u, dok prava na veterpolo ima HRT.

KOMPLETNA SATNICA Poznat raspored drugog kruga Europskog prvenstva u vaterpolu. Kad igra Hrvatska?
Poznat raspored drugog kruga Europskog prvenstva u vaterpolu. Kad igra Hrvatska?

Hrvatski sportski ljubitelji tako bi morali preskakati s programa na program kako bi pratili događanja na parketu i u bazenu, no to ipak neće biti potrebno. HRT je s organizatorima dogovorio pomicanje termina, pa će Barakude na Europskom prvenstvu protiv Rumunja igrati u kasnijem terminu, u 20.30.

Time se izbjeglo preklapanje prijenosa dviju hrvatskih reprezentacija koje ciljaju na najviša odličja na Europskim prvenstvima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Rijeka poslala igrača kući nakon pola godine
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rijeka poslala igrača kući nakon pola godine

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...
TUGA U ZAGREBU

Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...

Borila se hrabro do samog kraja, i sigurni smo, s osmjehom. Iva nastavlja trčati nebeskim ravnicama i obarati rekorde s osmijehom. Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina, napisao je njezin klub
Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu
PORAZ NA MAKSIMIRU

Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu

Dinamo je izgledao blijedo i nije pokazao puno toga u utakmici. Plavi su bili bolji u prvih 60 minuta, ali nije bilo koncentracije u završnici. Gosti su zabili svoje šanse te idu s pobjedom kući.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026