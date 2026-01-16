HTV zatražio pomicanje termina vaterpolista zbog rukometaša. Evo kad i gdje gledati utakmice

Hrvatska vaterpolska reprezentacija, unatoč porazu u posljednjem kolu razigravanja po skupinama od Grčke (11-10), prošla je u drugi krug kao drugoplasirana u skupini B. U sljedećoj fazi natjecanja formirala se nova skupina s prve tri momčadi iz skupine D, u koju smo prenijeli tri boda. Ondje ćemo igrati protiv Turske, Italije i Rumunjske.

Pokretanje videa... 01:23 Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir | Video: 24sata/pixsell

Prvi susret protiv Rumunjske na rasporedu je već u subotu, a prvotno se trebao igrati u 18 sati. U isto vrijeme svoj put na Europskom rukometnom prvenstvu započinju i izabranici Dagura Sigurdssona protiv Gruzije. Taj prijenos je na RTL-u, dok prava na veterpolo ima HRT.

Hrvatski sportski ljubitelji tako bi morali preskakati s programa na program kako bi pratili događanja na parketu i u bazenu, no to ipak neće biti potrebno. HRT je s organizatorima dogovorio pomicanje termina, pa će Barakude na Europskom prvenstvu protiv Rumunja igrati u kasnijem terminu, u 20.30.

Time se izbjeglo preklapanje prijenosa dviju hrvatskih reprezentacija koje ciljaju na najviša odličja na Europskim prvenstvima.