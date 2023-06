Izbornik BiH nakon poraza od Luksemburga: Ne mogu ni ja pobijediti u F1 sa 'Spačekom'

U okviru kvalifikacija za Europsko prvenstvo, Luksemburg je u Bilinom polju porazio Bosnu i Hercegovinu s 2-0 i tako ju ostavio na samo tri boda iz četiri utakmice.

Poraz Edina Džeke, Miralema Pjanića i ostatka društva od države od 640.000 stanovnika možda je iznenadila laike, no oni upućeniji znaju da Luksemburg odavno nije amaterska reprezentacija, već skup talentiranih nogometaša, mahom iz Bundeslige.

Foto: AMEL EMRIC/REUTERS

- Teško je objasniti. Moje jedino je da na svoj obraz uzmem odgovornost. Tri dana prije toga pohvala za dobru utakmicu protiv Portugala. Sve se mora prihvatiti kao realnost. Došli smo u jednu izgubljenu situaciju. Na nama je da to analiziramo, da vidimo što i kako možemo učiniti - rekao je izbornik BiH Faruk Hadžibegić nakon utakmice za BHT i dodao:

- Imamo igrače koji ne mogu igrati, koji su ozlijeđeni. Sve te situacije i razloge ni mogu niti želim objašnjavati. Najbolje da svatko kaže kako misli i vidi.

Bh. izbornik u jednom je trenutku izgubio živce nakon što je jedan novinar govorio da je poraz od Luksemburga svojevrsna katastrofa. Inače, tijekom utakmice su tribine zazivale njegov odlazak.

- Nemaš ti pojma o nogometu - kazao je Hadžibegić.

Foto: AMEL EMRIC/REUTERS

Bosna i Hercegovina je nakon pobjede u 1. kolu, protiv Islanda, upisala tri uzastopna poraza (Slovačka, Portugal, Luksemburg).

- Da smo dali gol, sve bi bilo drugačije, uzimam na sebe svu odgovornost, ali pogledajte imamo li igrača koji igra 90 minuta u klubu. To je samo Džeko. Nama je problem ritam i to stalno govorim. I danas smo jedva sastavili ekipu jer ima igrača koji kažu da ne mogu igrati. Nemojte da živimo od rezultata do rezultata. Ako hoćemo napredovati, moramo negdje biti lucidniji i logičniji u analizama. Ne mogu ni ja pobijediti u Formuli 1 sa Spačekom.