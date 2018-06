Izbornik Francuske uvjeren da zna kako zaustaviti Messija...

Nakon što je u petak bio dan odmora, u subotu se nastavlja Svjetsko prvenstvo, a odmah prva utakmica će nam ponuditi pravi nogometni spektakl - U Kazanu će snage odmjeriti Francuska i Argentina.

Argentina je na vrlo loš način ušla na Svjetsko prvenstvo te je na jedvite jade izborila drugo mjesto u skupini kojim si je osigurana plasman u osminu finala, no mnogi vjeruju kako će tek sada uslijediti prava igra 'gauča' i njihovog najboljeg igrača - Lionela Messija.

Omaleni Argentinac je u tri utakmice u skupini zabio samo jedan gol, a uz to je još i fulao penal protiv Islanda, a sada Francuski izbornik Didier Deschamps vjeruje kako ima način da i njegova reprezentacija zaustavi argentinskog čarobnjaka.

- Messi je Messi, pa on je postigao 65 golova u 127 utakmica za reprezentaciju. Nadamo se kako ćemo ga limitirati iako znamo da je njemu potrebno vrlo malo prostora kako bi napravio razliku. No, kada igrate protiv Argentine i Messi je na terenu, tada postoji nekoliko načina da se ograniči njegov utjecaj na razvoj događaja - rekao je Deschamps.

No, osim što mora paziti na Messija, Francusku muči i neučinkovitost u napadu, u prve tri utakmice postigla je tek tri gola, a njezin prvi napadač Antoine Griezmann u strijelce se upisao samo udarcem s bijele točke protiv Australije.

Međutim, golman francuske reprezentacije nije pretjerano zabrinut i vjeruje kako nije bitan pojedinac već kolektiv, a tu Francuzi imaju svu potrebnu kvalitetu.

- Naravno da se od Antoinea očekuje mnogo jer je on jedan od najboljih igrača na svijetu. Očekivanja su i porasla nakon što je prije dvije godine odigrao odlično na Europskom prvenstvu - započeo je Lloris te nastavio:

- Ali, kao što smo i ranije najavljivali, sada kreće novi turnir i moramo se osloniti na našu kolektivnu snagu. Imamo mnogo mladih i talentiranih igrača koji mogu stvoriti razliku u bilo kojem trenutku utakmice.

Sampaoli navodi kako će Argentina težiti posjedu lopte

Jorge Sampaoli bio je vrlo blizu otkaza u Argentini, ali je ipak ostao na klupi 'gauča', doduše bez ikakvih ovlasti. No, bez obzira na to on je i dalje važan dio argentinske reprezentacije.

- Sanjam da Argentina igra sa strašću, ali i da dominira posjedom. Ako ne možemo kontrolirati loptu, tada utakmica postaje fizički zahtjevnija, a to nam nikako ne bi odgovaralo. Jaka snaga Francuske je sposobnost brzog osvajanja lopte te brzina njihovih napadača.

Svjestan je Sampaoli kako će se Francuska usredotočiti na zaustavljanje najboljeg igrača njegove momčadi Lionela Messija.

- Siguran sam kako Francuska ima plan kako zaustaviti Messija, on je najbolji igrač na svijetu, ali mi imamo još igrača koji bi Francuzima mogli stvoriti probleme.

Za kraj je argentinski izbornik upitan hoće li u slučaju poraza od francuske dati otkaz, ali je on odbacio takvu mogućnost.

- Imam ugovor i vrlo sam zadovoljan svojim poslom i borit ću se da ostanem na njemu što je duže moguće.

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.