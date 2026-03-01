Obavijesti

Sport

Komentari 3
TOMISLAV MIJATOVIĆ

Izbornik Hrvatske: Presudio je napadački skok Njemačke

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Izbornik Hrvatske: Presudio je napadački skok Njemačke
4
Foto: Anke Waelischmiller/DPA

NJEMAČKA - HRVATSKA 91-89 Ako žele pobijediti Njemačku, morate igrati 100 posto svih 40 minuta. Koštala nas je dekoncentracija u nekoliko minuta, rekao je Tomislav Mijatović

Admiral

Hrvatski su košarkaši izgubili od Njemačke 91-89 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i to nakon što su kroz veći dio utakmice kontrolirali susret i držali vodstvo. Danko Branković podijelio je dojmove nakon utakmice. 

- Teška utakmica. Brzo su napadali i nismo to zaustavili. To je stvar truda, a ne talenta. Kad smo igrali brzo i sa samopouzdanjem zabijali smo i bili dobri u obrani. Kad smo stali, oni su to iskoristili i vratili se. Teško je pobijediti u gostima Njemačku u produžecima - rekao je i dodao:

- Vodili smo na poluvremenu, ali smo gubili skokove i to je na kraju presudilo. To nismo uspjeli kontrolirati, a svaki poraz je lekcija. Znamo da moramo s još većim trudom i zalaganjem ulaziti u utakmicu. Teško je igrati ovdje protiv svjetskih prvaka, to stoji, ali mislim da smo zaslužili pobjedu. U produžetku je teško držati istu razinu. 

Foto: FIBA Basketball

Izbornik Tomislav Mijatović bio je realan nakon dvoboja. 

- Navijači su mogli uživati u ovim utakmicama, a igrači su dali svoj maksimum. Imali smo vodstvo i 15 razlike, Njemačka se vratila, čestitke objema momčadima. Bili smo dobri u obrani, brojke to pokazuju, ali razliku je napravio napadački skok. Njemačka ih je imala 20, a mi tri. Razlika je od čak 17 dovoljno govori, oni su imali puno drugih šansi za poentirati. Ako žele pobijediti Njemačku, morate igrati 100 posto svih 40 minuta. Koštala nas je dekoncentracija u nekoliko minuta. Nikad nismo sretni s porazom, svakoga želimo pobijediti, ali zadovoljni smo ovim "prozorom", imamo na čemu graditi - rekao je i dodao:

- Ovo je maraton, duge su kvalifikacije. Proces je ovo skupljanja bodova. Prvi smo u grupi i tamo želimo ostati, a cilj nam je izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo - zaključio je hrvatski izbornik.

Hrvatsku do kraja kvalifikacija čekaju dvoboji protiv Cipra u gostima 3. srpnja i Izraela doma tri dana kasnije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Splitska ljepotica oglasila se iz Dubaija: Evo što je poručila
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica oglasila se iz Dubaija: Evo što je poručila

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenutačno je u Dubaiju, a na Instagramu je objavila kakvo je stanje u gradu
FOTO Livaja je opet promijenio imidž! Prisjetimo se svih frizura
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Livaja je opet promijenio imidž! Prisjetimo se svih frizura

Marko Livaja iz godine u godinu mijenja frizuru, a sada se opet odlučio za novi imidž. Viđali smo ga s pletenicama, a brada je bila zaštitni znak sve do utakmice s Varaždinom u kojoj se predstavio u novom izdanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026