Izbornik Hrvatske: Presudio je napadački skok Njemačke

Hrvatski su košarkaši izgubili od Njemačke 91-89 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i to nakon što su kroz veći dio utakmice kontrolirali susret i držali vodstvo. Danko Branković podijelio je dojmove nakon utakmice.

- Teška utakmica. Brzo su napadali i nismo to zaustavili. To je stvar truda, a ne talenta. Kad smo igrali brzo i sa samopouzdanjem zabijali smo i bili dobri u obrani. Kad smo stali, oni su to iskoristili i vratili se. Teško je pobijediti u gostima Njemačku u produžecima - rekao je i dodao:

- Vodili smo na poluvremenu, ali smo gubili skokove i to je na kraju presudilo. To nismo uspjeli kontrolirati, a svaki poraz je lekcija. Znamo da moramo s još većim trudom i zalaganjem ulaziti u utakmicu. Teško je igrati ovdje protiv svjetskih prvaka, to stoji, ali mislim da smo zaslužili pobjedu. U produžetku je teško držati istu razinu.

Foto: FIBA Basketball

Izbornik Tomislav Mijatović bio je realan nakon dvoboja.

- Navijači su mogli uživati u ovim utakmicama, a igrači su dali svoj maksimum. Imali smo vodstvo i 15 razlike, Njemačka se vratila, čestitke objema momčadima. Bili smo dobri u obrani, brojke to pokazuju, ali razliku je napravio napadački skok. Njemačka ih je imala 20, a mi tri. Razlika je od čak 17 dovoljno govori, oni su imali puno drugih šansi za poentirati. Ako žele pobijediti Njemačku, morate igrati 100 posto svih 40 minuta. Koštala nas je dekoncentracija u nekoliko minuta. Nikad nismo sretni s porazom, svakoga želimo pobijediti, ali zadovoljni smo ovim "prozorom", imamo na čemu graditi - rekao je i dodao:

- Ovo je maraton, duge su kvalifikacije. Proces je ovo skupljanja bodova. Prvi smo u grupi i tamo želimo ostati, a cilj nam je izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo - zaključio je hrvatski izbornik.

Hrvatsku do kraja kvalifikacija čekaju dvoboji protiv Cipra u gostima 3. srpnja i Izraela doma tri dana kasnije.