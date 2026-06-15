Izbornik Japana nasmijao sve pločom, a onda su izjednačili!

Japan je protiv Nizozemske izvukao dramatičnih 2-2, ali nakon utakmice pažnju je privukao neobičan potez izbornika Hajimea Moriyasua.

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Dok je Japan u posljednjim minutama gubio 1-2, Moriyasu i stožer podizali su bijelu ploču s brojevima pokazujući igračima koliko je vremena ostalo, krenuli su od brojeva četiri i pet, a zatim odbrojavali prema kraju.

Daichi Kamada je zabio u 89. minuti za 2-2, a mnogi su zaključili da je upravo ta poruka o hitnosti trenutka bila ključna.

Nizozemska je dvaput vodila, Van Dijk, Nakamura, Summerville, pa Kamada. Japan se dvaput vratio i uzeo bod koji mu daje dobar temelj za nastavak natjecanja u skupini F.

Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Potez je odmah komentirali stručnjaci ITV-a. Ange Postecoglou pohvalio je jasnoću komunikacije, ali dodao:

- Samo bih volio da su imali nešto na čemu piše: Budite hrabri i igrajte bliže svojim mogućnostima - rekao je.

Japan ostaje neporažen na ovom Svjetskom prvenstvu, a Moriyasuova ploča s brojevima već je postala jedan od simbola turnira.



