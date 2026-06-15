Japanski navijači opet zadivili svijet: Čiste tribine i na SP-u

Japan je dva puta zaostajao protiv Nizozemske. Van Dijk je otvorio rezultat, Nakamura izjednačio, Summerville ponovno donio vodstvo 'oranjama', a onda je Kamada u 89. minuti glavom pogodio za konačnih 2-2.

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Oduševljeni navijači slavili su gol na stadionu u Teksasu, ali i na glasovitom prijelazu Shibuya u Tokiju.

The streets of Shibuya were flooded after 🇯🇵 Japan's tie with the 🇳🇱 Netherlands!pic.twitter.com/wgfDi9RmRy — Anime Updates (@animeupdates) June 15, 2026

No prava priča nije bio gol, nego ono što se dogodilo nekoliko minuta nakon njega. Japanski navijači, pripremljeni s plavim vrećama za smeće, krenuli su gore-dolje po tribinama skupljajući otpad.

Čišćenje stadiona postalo je sinonim za japanske navijače još od SP-a 2018. u Rusiji i 2022. u Kataru, a tradicija se nastavila i u Teksasu.

After cheering their team on to a draw, Japan (@jfa_en) fans clean up the stands at Dallas Stadium. pic.twitter.com/oJCxuog8V0 — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026

Snimke su se brzo proširile društvenim mrežama i izazvale val oduševljenja.

'Najbolji navijači u igri', 'Japanci su vrhunski', 'Mala gesta, ali pokazuje ponos koji Japanci nose sa sobom svugdje' samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže.