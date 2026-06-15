Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAJPRISTOJNIJI FANOVI

Japanski navijači opet zadivili svijet: Čiste tribine i na SP-u

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Japanski navijači opet zadivili svijet: Čiste tribine i na SP-u
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Japan je u dramatičnoj završnici remizirao s Nizozemskom 2-2 golom Daichija Kamade u 89. minuti, a japanski navijači odmah su pokazali zašto ih smatraju najpristojnijima na svijetu, s plavim vrećama za smeće krenuli su čistiti tribine

Admiral

Japan je dva puta zaostajao protiv Nizozemske. Van Dijk je otvorio rezultat, Nakamura izjednačio, Summerville ponovno donio vodstvo 'oranjama', a onda je Kamada u 89. minuti glavom pogodio za konačnih 2-2.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

USA REPORT 24SATA VIDEO
USA REPORT 24SATA | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Oduševljeni navijači slavili su gol na stadionu u Teksasu, ali i na glasovitom prijelazu Shibuya u Tokiju.

No prava priča nije bio gol,  nego ono što se dogodilo nekoliko minuta nakon njega. Japanski navijači, pripremljeni s plavim vrećama za smeće, krenuli su gore-dolje po tribinama skupljajući otpad. 

NOVINARSKA LEGENDA Nagelsmann otkrio sastav zbog novinara od 88 godina: 'Budući da vam je rođendan, reći ću...'
Nagelsmann otkrio sastav zbog novinara od 88 godina: 'Budući da vam je rođendan, reći ću...'

Čišćenje stadiona postalo je sinonim za japanske navijače još od SP-a 2018. u Rusiji i 2022. u Kataru, a tradicija se nastavila i u Teksasu.

Snimke su se brzo proširile društvenim mrežama i izazvale val oduševljenja.

5. DAN MUNDIJALA SP UŽIVO Ako ste prespavali, evo što se dogodilo u noći i što slijedi danas. Iranci su u SAD-u!
SP UŽIVO Ako ste prespavali, evo što se dogodilo u noći i što slijedi danas. Iranci su u SAD-u!

'Najbolji navijači u igri', 'Japanci su vrhunski', 'Mala gesta, ali pokazuje ponos koji Japanci nose sa sobom svugdje' samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Real Madrid dovodi Španjolca iz Chelseaja!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Real Madrid dovodi Španjolca iz Chelseaja!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Tko je Bosanka koja je zapalila Mundijal? Odvjetnica i misica, na utakmicu je došla slučajno!
MISTERIOZNA LJEPOTICA

Tko je Bosanka koja je zapalila Mundijal? Odvjetnica i misica, na utakmicu je došla slučajno!

Emina Dedić (29) široj je javnosti postala poznata kada se društvenim mrežama proširila snimka nje kako navija za igrače BiH reprezentacije na Svjetskom prvenstvu na utakmici protiv Kanade

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026