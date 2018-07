Izbornik je pitao tko će pucati penal i rekao sam: 'Evo ja ću!'

Pucati penal nakon što jedan već promašite mogu samo najbolji. Za to treba imati mu... I zato kapa do poda Modriću. Uostalom, on je naš kapetan. No još jednom dečku treba skinuti kapu - Josipu Pivariću. Zašto? Jer je imao mu.. i rekao: “Ja ću pucati!”.

- Krama, Raketa, Miki i Luka. Tko će biti peti izvođač? Dečki, tko misli da je spreman pucati - upitao je Dalić.

- Šefe, ja ću - podigao je ruku Pivarić.

- Dobro, pucaj, Piva.

Promašio je, no pucati penal za četvrtfinale SP-a... Treba biti hrabar. Jer u tom trenutku, kako je rekao Roberto Baggio u finalu SP-a 1994., gol vam izgleda malen kao kutija šibica.

Inače pucam visoko

- Javio sam se jer sam se osjećao spreman. Osjećao sam se jako sigurno. I ne mogu si puno predbaciti jer sam puknuo kako sam mislio. Jedina razlika je što inače pucam visoko, a sad sam se odlučio nisko. Išao sam sigurnije, da ne bi lopta otišla preko gola - ispričao je Pivarić.

Nažalost, Schmeichel ga je pročitao i obranio. Kad je došao na centar, gdje su stajali igrači, prvi ga je potapšao Rakitić, potom Luka, pa Kramarić...

- Što su mi rekli? Hoćete baš iskreno, od riječi do riječi? Rekli su mi: ‘Imaš jaja kao nitko!’ Pivarić je u karijeri izveo dosta penala, a posljednji je promašio još tamo u mlađim uzrastima.

No bila je ovo utakmica u kojoj je Suba radio čuda i anulirao sve naše promašene penale. A nije bilo lako. No za razliku od Turske 2008., kad se prije izvođenja penala vidjelo da su dečki uzdrmani, da su psihički dosta pali, ovog puta bilo je drukčije.

Bez zagrijavanja

- Uoči penala smo se zagrlili, Raketa nas je dizao, pa Luka. Stisli smo ruke i rekli: ‘Prolazimo, nema šanse da izgubimo na penale. Suba će im obraniti tri penala, vidjet ćete. Nema straha, Suba će nas izvaditi’. I tako je i bilo. Suba je baš strašan, hvala mu! Bila je to stresna utakmica, triler kakvog već dugo nije bilo ni na TV-u ni u kinima.

- Prvo ide Rebić jedan na jedan, pa Luka fula penal... Pomislio sam: ‘O Bože dragi, zar stvarno nećemo proći?’. Ušao je Pivarić u 81. minuti umjesto Ivana Strinića i odigrao odlično. Kao da mu je stota utakmica za reprezentaciju. I nema nikakvog razloga kriviti Strinića ili njega jer obojica igraju vrlo dobro. Da nije tako, ne bismo bili među osam najboljih na svijetu.

- Vrlo je teško ući u ritam. Pa nisam se zagrijavao ni pet minuta! Strina se ozlijedio i Dalić me pozvao. Odmah sam morao ući. I još je imao šansu. Sjajna “rolica” na rubu šesnaesterca, no danski je igrač ušao u blok.

- Ma kad ga je dirnula i otišla u zrak, samo sam se molio da padne Kasperu iza leđa. A otišla je malo pored gola. U svlačionici je bila fešta, pjevalo se, slavilo, predsjednica Kolinda izgrlila je sve igrače. Atmosfera kao 1998. u Francuskoj. Još kad bismo ponovili taj rezultat...

Zelinska zdravica

- Ja ne vidim ništa drugo. Iskreno, ne vidim ništa ispod toga. Dapače, vidim korak više, finale SP-a. Vrijeme je da idemo daleko, jako daleko, najdalje što je Hrvatska ikad bila. Jer, ovako se osvajaju svjetska prvenstva, ovako se postaje prvak. Čak i kad ne odigrate bajno, pobjeđujete. Možda nam je to trebalo pa da protiv Rusije izgledamo bolje. Imamo ogromno iskustvo u dizanju i padanju, upravo nam je iskustvo iz poraza protiv Turske pomoglo da pobijedimo Dansku. Ne mogu opisati, nešto iznutra što nas tjera naprijed. Protiv Portugala nam je tako malo nedostajalo, eto, sad nam je Bog vratio.

Kakva je Rusija?

- Bolji smo, tu nema dileme. Moji Ukrajinci su mi poslali sto poruka, svi su uz nas. Dobio sam i tisuće poruka iz Hrvatske, iz moje Zeline. Inače, Zelina je poznata i po vinima. Pije li se?

- A nego što? I imaju razloga piti. Samo se nadam da će ovo potrajati do kraja, do finala. Mi smo toliko spremni i toliko vjerujemo u finale da ne znam što drugo može biti. Ma ne može, idemo do finala - zaključio je Pivarić.

