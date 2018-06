Izbornik Nigerije: Što je ovo?! Kao da smo igrali u Hrvatskoj

Hrvatska je odigrala prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Zasluženo su Vatreni slavili protiv Nigerije 2-0 te tako došli na prvo mjesto u skupini D, nakon što su Argentina i Island ranije remizirali.

Na utakmicu se osvrnuo i nigerijski izbornik Gernot Rohr:

- Razočarani smo... Naravno, kad se izgubi, to nije dobro. No moramo priznati da je Hrvatska bila bolja. Moji igrači su napravili neke pogreške, prvi gol je došao nakon kornera, a i drugi jer je nakon kornera dosuđen jedanaesterac, i to vrlo strogo po mom mišljenju.

Na pitanje o tome je li sjajna podrška velikog broja hrvatskih navijača utjecala na njihovu igru odgovorio je:

- Kao da smo igrali u Hrvatskoj. Međutim, nije sve u broju navijača, nego i u kvaliteti. I mi smo imali dobru podršku. Izgledalo je kao da igramo u Zagrebu, ali nismo zbog toga izgubili. Izgubili smo, ali naši igrači pozdravili su se s navijačima. Razočarani jesmo, ali pokušat ćemo biti bolji.

Prolaz dalje u osminu finala Nigerijci će morati tražiti protiv Islanda i Argentine.

- Pobjeda u sljedećoj utakmici protiv Islanda je imperativ. I dalje imamo izglede za prolazak dalje, zaostajemo samo jedan bod za drugim mjestom. Jesmo razočarani, ali nastavit ćemo igrati sa smiješkom jer smo najmlađa reprezentacija na natjecanju. Nakon današnjih rezultata, jasno je kako će za prolazak u osminu finala biti potrebno osvojiti najmanje četiri boda.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.