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UOČI FINALA

Izbornik Španjolske odbacio odlazak: 'Sretan sam i spreman ostati još mnogo godina...'

Piše HINA,
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Izbornik Španjolske odbacio odlazak: 'Sretan sam i spreman ostati još mnogo godina...'
Foto: Vincent Carchietta/REUTERS
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Svjestan sam da se ne može ugoditi svima. Ne želim da mi se išta poklanja, ali sretan sam i spreman ostati još mnogo godina, rekao je Luis de la Fuente

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Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Fuente poručio je uoči finala Svjetskog prvenstva protiv Argentine da njegova momčad mora ostati vjerna svom stilu igre jer će je upravo to "dovesti bliže" osvajanju naslova.

- Vrlo sam miran i uvjeren da ćemo, ostanemo li vjerni ideji koja nas je dovela dovde, biti bliže ostvarenju cilja. Imamo veliki nogometni potencijal. Ne bismo se osjećali ugodno u raspravama ili provokacijama. Mi znamo igrati nogomet, dati smisao našoj igri kada imamo loptu, a kada je nemamo biti disciplinirani, agresivni i brzo je vraćati - rekao je De la Fuente u intervjuu za španjolsku javnu televiziju RTVE.

Španjolski izbornik je istaknuo kako je jedna od najvećih snaga reprezentacije međusobno povjerenje i dugogodišnje poznavanje igrača, od kojih je mnoge vodio još u mlađim reprezentativnim kategorijama.

- Povjerenje koje imamo jedni u druge i činjenica da se odlično poznajemo čine veliku razliku. Tijekom gotovo sedam tjedana provedenih zajedno bilo je i teških trenutaka, ali kada ste okruženi pravim ljudima, sve je mnogo lakše - kazao je.

FIFA World Cup 2026 - Spain training
Foto: Vincent Carchietta/REUTERS

Naglasio je kako je atmosfera u reprezentaciji izvrsna te da igrači imaju razloga biti ponosni na dosadašnji uspjeh, iako ih, kako kaže, najvažniji izazov tek očekuje.

- Sretni smo zbog onoga što smo ostvarili, ali želimo napraviti još jedan korak i osvojiti Svjetsko prvenstvo - dodao je.

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Govoreći o finalu protiv Argentine, De la Fuente očekuje zahtjevnu utakmicu, ali vjeruje da će sudac držati susret pod kontrolom.

- Svaka će reprezentacija koristiti svoje adute. Sudac je taj koji mora primjenjivati pravila i ne dopustiti situacije koje prelaze granicu dopuštenog - rekao je o ulozi koju će na terenu imati 46-godišnji slovenski sudac Slavko Vinčić.

Posebno je izdvojio argentinskog izbornika Lionela Scalonija, s kojim ga veže dugogodišnje poznanstvo.

- Imamo vrlo dobar odnos i uzajamno poštovanje. I ja sam puno naučio promatrajući kako je vodio argentinsku reprezentaciju. Bit ćemo veliki prijatelji izvan terena, ali na terenu i veliki suparnici jer obojica želimo pobijediti - kazao je.

FIFA World Cup 2026 - Spain training
Foto: Vincent Carchietta/REUTERS

De la Fuente je odbacio nagađanja da razmišlja o odlasku s klupe reprezentacije, istaknuvši kako je spreman ostati na toj dužnosti još dugo.

- Svjestan sam da se ne može ugoditi svima. Ne želim da mi se išta poklanja, ali sretan sam i spreman ostati još mnogo godina - rekao je.

Osvrnuo se i na zdravstveno stanje Laminea Yamala i Pedra Porra, koji su posljednjih dana trenirali odvojeno zbog manjih mišićnih problema, izrazivši uvjerenje da će obojica biti spremna za finale. Posebno je pohvalio Yamala, od kojeg očekuje još jednu vrhunsku predstavu.

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- Siguran sam da ga čeka još jedna fantastična utakmica na ovom Svjetskom prvenstvu. Treba ga osloboditi pritiska kako bi mogao uživati u igri i pokazati sve što može - zaključio je De la Fuente.

Finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine igra se u nedjelju u New Jerseyju.

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