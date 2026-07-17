Olise potajno sanja Real Madrid! Bayern ga ne pušta lako, a Nijemci i Francuzi već bruje o bombi ljeta
Zvijezda Bayerna želi igrati u Realu? L'Equipe: 'Opsjednut je'
Michael Olise, jedan od najistaknutijih igrača francuske reprezentacije i igrač Bayerna, razmišlja napustiti njemačku Bundesligu i karijeru nastaviti u Španjolskoj u madridskom Realu, prenosi francuski L'Equipe.
Kako navodi isti medij, napadač 'trikolora' želju je izrazio svojim suigračima iz francuske reprezentacije s kojima u subotu ide u borbu za brončanu medalju. Među izabranicima Didiera Dechampsa je nekoliko realovaca, Kylian Mbappé i Aurélien Tchouaméni.
Olise je u Bayern stigao prije dvije godine za 50 milijuna funti, ima ugovor na još tri godine, pa u slučaju da se transfer u 'kraljevski klub' doista realizira, Real morati platiti odštetu. L'Equipe također navodi da ga njegov suigrač iz kluba i reprezentacije, Dayot Upamecano nagovara da ne ide u Real Madrid nego da ostane u Njemačkoj.
Tijekom ove sezone je ostvario 52 nastupa u svim natjecanjima u dresu Bayerna, a pritom je zabio čak 22 gola, uz to skupio je 31 asistenciju. Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu bio je jedan od ključnih igrača Francuske, ali u polufinalu protiv Španjolske je bio praktički nevidljiv i puno griješio pa su ga čitatelji uglednog francuskog lista ocijenili s niskih 2.7.
Prema podacima iz svibnja, Olise na Transfermarktu vrijedi 150 milijuna eura, a ranije ove godine Nijemci su se raspisali o njegovom mogućem transferu u Liverpool gdje bi bio zamjena za Mohameda Salaha. 'Redsi' su za njega nudili 180 milijuna eura, ali Bayern je bio odlučan da ga neće prodati ovog ljeta.
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