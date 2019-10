Izbornik u dilemi: Ako znate rješenje, pošaljite mi poruku

Pitanje ima li ulaznica i koji će sastav istrčati na Poljud najčešće su postavljana pitanja danas u Splitu. Na prvo je odgovor – nema – osim naravno ako niste u dobrim odnosima s onima koji odlučuju o raspodjeli dragocjenih papirića pa vas proguraju preko veze, a na drugo nitko ne zna odgovor. Pa ni izbornik Zlatko Dalić, ako mu je za vjerovati.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Priznaje da ga muči dilema je li bolje krenuti u ovaj važan ogled s iskusnim Rakitićem i Rebićem ili mladim i poletnim Vlašićem i Brekalom. Ili pak u nekoj kombinaciji... A kad smo ga isto direktno upitali, samo je kratko uzdahnuo i odgovorio:

- Kad slušam vas, kao da slušam sam sebe. Sve ste rekli, iste su nam dileme – kazao je i slegnuo ramenima tijekom press konferencije, a onda na odlasku u šali dobacio:

- Ako riješite dilemu večeras, pošaljite mi poruku...

Za autora ovog teksta uopće nema dileme, i Brekalo i Vlašić imali bi mjesto u početnoj postavi, njihova mladost i energija prijeko su potrebni za razbijanje Mađara. Uostalom, kako pred krcati Poljud poslati postavu bez domaćeg igrača Vlašića koji je u sjajnoj formi i koji je budućnost ove reprezentacije, a Brekalo je trenutno najbolje desno krilo od svih pozvanih kandidata?

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

No to je samo naše mišljenje, mišljenje drugog izbornika na svijetu ipak je nešto posve drugo. I zbog znanja, i zbog informacija koje ima, naravno, i zbog odgovornosti. Daliću će noćas teško san na oči, a do ujutro bi zbog veznog reda mogao dobiti i koju novu boru.

Često se kaže da od viška ne boli glava, no ovoga puta nije baš tako. Modrić i Brozović u vezi i Perišić na lijevom krilu trebali bi biti neupitni, dakle, za preostala dva mjesta u vezi i na krilu konkuriraju trojica, Vlašić, Brekalo i povratnik Ivan Rakitić. I to su Dalićeve muke i dileme, kako na Poljud bez Vlašića, a opet, kako bez Rakitića koji je na svojim leđima Hrvatsku dovukao do srebra u Rusiji, i koji je u nezavidnoj situaciji u klubu i treba mu pružiti ruku i dati podršku...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Duga je noć pred izbornikom, a poruka koju smo mu poslali sadržavala je ovih jedanaest imena, uz dodatak kako bi Brekalo dobio barem poluvrijeme...

Moguća postava: Livaković; Jedvaj, Lovren, Vida, Barišić; Brozović, Modrić; Rakitić, Vlašić, Perišić; Petković