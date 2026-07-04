Izbornik Zelenortskih Otoka: Ovako igrati protiv prvaka i dva puta izjednačiti je nevjerojatno

Argentina je teškom mukom i odlaskom u produžetke slavila nad Zelenortskim Otocima 3-2. Jedna od senzacija Mundijala pružala je snažan otpor aktualnim svjetskim prvacima koji su u dramatičnoj završnici došli do pobjede i plasmana u osminu finala. Argentina je povela preko Messija u 29. minuti, Duarte je šokirao u 59. i izjednačio na 1-1. Rezultat na semaforu se nije mijenjao nakon 90 minuta pa su slijedili produžeci. U uzbudljivim produžecima povela je Argentina preko Martineza, Sidny je zatresao mrežu za 2-2. Na kraju je za konačnih 3-2 presudio autogol Dineyja.

Foto: SAM NAVARRO

- Bila je to stvarno teška utakmica. Uvijek se morate usredotočiti na pozitivne stvari. Ova momčad nikad ne odustaje. I moram odati priznanje našim protivnicima. Danas je Zelenortska Republika dokazala da su sjajna momčad. Istina je da su svi završili jako umorni, jer su dali sve od sebe. Ovo je Argentina... Ako to ne razumijete, teško je. Mi Argentinci ćemo to razumjeti, jer ništa ne dolazi lako - rekao je Lionel Scaloni, argentinski izbornik.

- Ponosan sam na svoju momčad, na rad koji su igrači uložili. Moramo biti ponosni na ono što smo učinili za našu zemlju. Moći igrati onako kako smo igrali protiv svjetskih prvaka i dva puta izjednačiti rezultat, nešto je nevjerojatno. Pokazali smo svoj identitet. Više od svega, moramo biti ponosni na ono što smo postigli. Ovo Svjetsko prvenstvo je nagrada za sve naše napore. Šteta je što smo izgubili, ali bilo je nevjerojatno - izjavio je Pedro Leitao Brito, izbornik reprezentacije Zelenortske Republike.