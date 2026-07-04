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REAKCIJE SVJETSKIH MEDIJA

Pljušte pohvale Zelenortskim Otocima na borbi protiv prvaka: 'Messi je izbjegao blamažu...'

Piše 24sata,
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Pljušte pohvale Zelenortskim Otocima na borbi protiv prvaka: 'Messi je izbjegao blamažu...'
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Foto: Amanda Perobelli
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Argentina je preživjela dramu protiv Zelenortskih Otoka i prošla dalje, ali svijet bruji o hrabrom debitantu koji je prvaka držao na rubu senzacije

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Argentina je prošla u osminu finala Svjetskog prvenstva, no pobjeda 3-2 protiv Zelenortskih Otoka nakon produžetaka ostala je u sjeni herojskog otpora debitanta. Dok su se Argentinci mučili, nogometni svijet je u nevjerici pratio dramu u Miamiju. Reakcije svjetskih medija jednoglasne su: prvaci su preživjeli, ali slava je pripala momčadi koja je turnir napustila bez ijedne pobjede, no uzdignute glave.

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Najdramatičnije je utakmicu opisao njemački Bild, koji je bez okolišanja poručio: "Messi je izbjegao mega-blamažu". U tekstu su naglasili kako je "nogometni patuljak natjerao svjetskog prvaka na sve" i da je Argentina protiv hrabrog debitanta morala igrati do krajnjih granica. To su Zelenortski Otoci, mala otočna država s oko pola milijuna stanovnika, odvela aktualne prvake u produžetke bilo je samo po sebi senzacionalno. 

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Argentina v Cape Verde
Foto: NATHAN RAY SEEBECK

Britanski Guardian utakmicu je nazvao "trilerom u produžecima". U njihovu izvještaju, Zelenortski Otoci nisu predstavljeni kao simpatični autsajder, nego kao organizirana, hrabra i ponosna reprezentacija koja je natjerala aktualnog prvaka svijeta da strepi do posljednjih minuta. Englezi su naglasili da se utakmica koja je na papiru trebala biti rutinski posao za Messija i društvo pretvorila u večer u kojoj je debitant postao globalna priča. 

Sky Sport je poseban naglasak stavio na samu završnicu produžetaka, opisujući je kao period u kojem je "Argentina visjela do samog kraja". Nakon što je Cristian Romero uz pomoć Dineyja Borgesa zabio za 3-2 u 111. minuti, činilo se da je otpor slomljen. No, "Morski psi" nisu se predavali i u posljednjim minutama stvorili su dvije velike prilike. Prvo je Cabral iz slobodnog udarca natjerao Emiliana Martineza na sjajnu obranu, a nedugo zatim je Dailon Livramento promašio čistu priliku iz neposredne blizine. Argentinski igrači su se nakon zvižduka srušili na travnjak od iscrpljenosti i olakšanja, što je najbolje svjedočilo o tome koliko su im problema zadavali Zelenorski Otoci. 

(*uz korištenje AI-ja)

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