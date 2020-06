'Izgubila sam dijete, a tjedan kasnije on ga napravi drugoj!'

Annie Kilner (27) s Walkerom je bila preko 11 godina. Opraštala mu je nevjere za koje je doznala preko Instagrama sve dok on njenoj prijateljici Lauryn Goodman nije napravio dijete

<p>Branič Manchester Cityja <strong>Kyle Walker </strong>već je poznat po skandalima. Od organiziranja orgija za vrijeme najstrože karantene u Velikoj Britaniji do toga da je napravio dijete prijateljici svoje žene, Walker je već nekoliko puta punio retke otočkih medija.</p><p>No napokon se oglasila i njegova sad već bivša žena, vjerna <strong>Annie Kilner (27)</strong> koja je uz njega stajala usprkos njegovim brojnim nevjerama. Sve te prevare počela je smatrati prihvatljivima kroz njihov 11-godišnji odnos. Najgore od svega toga je to što je Annie imala spontani pobačaj, a Kyle je u par tjedana nakon toga napravio dijete drugoj ženi, influencerici <strong>Lauryn Goodman</strong>.</p><h2>'Ne mogu ovo opisati riječima'</h2><p>- To što je učinio meni i našoj djeci, ne mogu to opisati riječima. U ožujku prošle godine bio je nevjeran s nekom zvijezdom iz reality showa, molio me da se vrati nazad, no već je u srpnju opet počeo. Niti tri mjeseca kasnije i već je netko trudan, a naše najmlađe dijete ima tek jednu godinu, tko radi takve stvari - započela je Annie svoju priču za<a href="https://www.thesun.co.uk/sport/11857659/kyle-walker-annie-kilner-child-england-man-city/"> Sun</a>.</p><p>Svaki dan joj je pun boli i osjeća se mrtvo, no ipak tvrdi da će uvijek voljeti nogometaša:</p><p>- Ne vjerujem da ću ikad biti ista zbog toga što je učinio. Nisam ovo ničim zaslužila, pokušala sam ga mrziti, no kako da mrzim čovjeka kojeg moja djeca obožavaju. Prije nevjere bio je moj najbolji prijatelj, moja srodna duša i mogla sam na njega uvijek računati.</p><h2>Za nevjere doznala porukom</h2><p>Prvu nevjeru nakon Svjetskog prvenstva otkrila je upravo cura s kojom ju je Walker varao. Javila joj se na Instagramu, a ona mu je rekla kako su ona i Walker vodili ljubav u njegovom Bentleyju, i to više puta. Annie je nekoliko mjeseci kasnije zatrudnjela, potom izgubila dijete u lipnju 2019. godine, a već u srpnju Walker je napravio dijete Goodman. Ponovno je to doznala preko - Instagrama.</p><p>Stigla joj je poruka kako ne smije vjerovati nogometašu, a iako takve poruke dobiva stalno, zbog prethodnog slučaja s Brown odlučila je proslijediti njemu tu poruku nakon čega ju je on nazvao i priznao joj sve.</p><p>- On kaže da je užasnut, no mislim da ne razumije posljedice. Puštala sam mu to dugo vremena iako sam znala da će se to samo nastaviti. Odrasla sam u obitelji punoj ljubavi, htjela sam takvu i stavila sam sebe na zadnje mjesto. Zbog djece sam mu htjela dati jednu zadnju šansu, ali ne znam kako živjeti s tim da on ima dijete s drugom.</p><p>Iako je Walker molio Annie da ga prihvati nazad, za vrijeme karantene organizirao je orgije s dvije prostitutke.</p><p>Annie je u svađi s Lauryn koja je protiv nje najavila i tužbu kako bi spriječila njene komentare na društvenim mrežama, a Annie ne krije - Kyle je i dalje želi nazad, a ona ne zna što bi učinila. Oca svoje djece upoznala je kad je imala 15 godina, a njihovi očevi bili su prijatelji iz djetinjstva.</p>