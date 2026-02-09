Iako jučer nije završilo kako sam se nadala, i unatoč intenzivnoj fizičkoj boli, nemam za čime žaliti. Stajati na startu jučer bio je nevjerojatan osjećaj koji nikad neću zaboraviti, rekla je
Lindsey Vonn oglasila se nakon stravičnog pada! 'Ne žalim...'
Samo dan nakon teškog pada koji je šokirao sportski svijet, legendarna američka skijašica Lindsey Vonn (41) javila se svojim obožavateljima putem Instagrama iz bolničkog kreveta u Italiji. U dugačkoj i iskrenoj poruci, Vonn je objasnila da uzrok pada nije bila njezina prethodna ozljeda, već trenutak dekoncentracije i minimalna pogreška koja u spustu znači razliku između pobjede i katastrofe.
- Jučer moj olimpijski san nije završio onako kako sam sanjala. Nije to bio kraj iz slikovnice ili bajke, bio je to samo život - započela je Vonn.
- Bila sam jednostavno nekoliko centimetara preblizu liniji kada mi je desna ruka zapela za vrata, što me zarotiralo i rezultiralo padom. Moje prijašnje ozljede nemaju nikakve veze s ovim padom - pojasnila je, otkrivši da je zadobila "složeni prijelom potkoljenice" koji će zahtijevati višestruke operacije.
Nije požalila odluku
Unatoč svemu, Vonn je poručila da ne žali ni za čim.
- Iako jučer nije završilo kako sam se nadala, i unatoč intenzivnoj fizičkoj boli, nemam za čime žaliti. Stajati na startu jučer bio je nevjerojatan osjećaj koji nikad neću zaboraviti. Znanje da stojim tamo i imam priliku pobijediti bila je pobjeda sama po sebi.
Svoju poruku zaključila je inspirativnim riječima o hrabrosti i preuzimanju rizika:
- Pokušala sam. Sanjala sam. Skočila sam. Nadam se da ćete iz mog putovanja naučiti da se morate odvažiti. Život je prekratak da ne biste riskirali. Jer jedini neuspjeh u životu je ne pokušati - poručila je 41-godišnjakinja.
Nevjerojatan povratak okončan na tužan način
Ovaj tragičan događaj još je teži kada se uzme u obzir nevjerojatan kontekst njezinog nastupa. Vonn se vratila iz mirovine krajem 2024. godine i s 41 godinom ostvarila je čudesan povratak, upisavši dvije pobjede u Svjetskom kupu ove sezone.
Na same Olimpijske igre stigla je s teškom ozljedom, samo devet dana nakon što je u Švicarskoj zaradila potpunu rupturu prednjeg križnog ligamenta lijevog koljena.
