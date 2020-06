Izudarani borac molio je trenera da prekine meč, ovaj nije želio!

<p>Zaustavi borbu. Ha? Prekini borbu. Možeš ga pobijediti. Imamo to. Ne mogu. Pobijedit ćeš tog tipa. Slušaj me. Ne, prekini borbu. Ne, slušaj me. Otprilike je ovako tekao razgovor između borca Maxa <strong>Rohskopfa </strong>(25) i njegovog trenera, a Max je bio uporan u naumu da prekine borbu.</p><p>- Rob, prekini borbu. Ne, Max. Imamo ovo. Okej? Ne, nemamo. Prekini, prekini - imamo ovo. Diši, uhvati zraka. Pobijedit ćemo ovog tipa. Ostani na nogama, uđi u klinč - bio je uporan Maxov trener, no nije se dao smesti američki borac.</p><p>- Ne, prekini meč. Siguran si da želiš izgubiti? Jesam. Ne želim više ovo raditi - odgovorio je Max, ali trener je i dalje bio uporan:</p><p>- Ne. Imamo ovo Max. Ti si prvak. Ti si jeb... prvak. Nemam to, nisam - rekao je Max i ostao sjediti na stolcu nakon što se čulo zvono za početak treće runde. Veliku je štetu pretrpio Rohskopf u prve dvije runde pa nije želio ustati i boriti se u trećoj rundi. Nakon toga približio mu se jedan od liječnika, a Max mu je rekao:</p><p>- Ne, ne mogu. Prekinite meč - na što je i Maxov trener ipak potvrdio da njegov borac želi odustati. glavni sudac prekinuo je dvoboj, a pobjednikom je proglašen Austin <strong>Hubbard </strong>(25). Nije ovo svakidašnje događanje u oktogonu, a spomenuti borac i trener imat će o čemu razgovarati na idućim treninzima.</p>