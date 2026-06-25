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Foto: Damir Špehar/PIXSELL
SNAGATOR DINO (19) PLUS+

'Ja sam Popaj iz Koprivnice i dižem 230 kilograma. Dnevno unesem i do 9000 kalorija...'

Piše Željko Rukavina,

Dino Čizmak aktualni je svjetski juniorski viceprvak u powerliftingu, u disciplini bench press. 'Imam 160 kilograma, a dnevno pojedem pet, šest obroka'

Na prvi pogled teško je povjerovati da se iza sramežljivog osmijeha i mirnog pogleda krije jedan od najjačih mladih dizača utega u Hrvatskoj. Visok 193 centimetra i težak 160 kilograma, 19-godišnji Dino Čizmak iz Koprivnice već je zakoračio u svjetski vrh powerliftinga.

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