Jadran s Poljuda kreće po europsko finale: 'Ne smijemo dopustiti ono mađarsko 'ludilo'

Ako je pao Panathinaikos, onda bi trebao i BVSC. U redu, da takva logika svaki put prolazi u sportu, onda bi bio dosadan, predvidljiv i nezanimljiv, no, da, slažemo se, vaterpolisti Jadrana svakako su barem blagi favoriti u polufinalnom dvoboju Eurokupa. Prvom će u subotu biti domaćini na Poljudu (18:00), na kojem valja steći po mogućnosti što veću prednost uoči uzvrata u Budimpešti.

BVSC je trenutno drugoplasirana momčad u mađarskom prvenstvu, prva pratnja nedodirljivom Ferencvarosu, no momčad koja na papiru ne može u istu rečenicu s prvakom Hrvatske. Ne podcjenjujemo ih time, nipošto, nego samo želimo reći da klase poput Marka Bijača ili Lorena Fatovića oni nemaju. No, imaju nešto što hrvatskom vaterpolu tradicionalno ne odgovara - onaj tipični mađarski stil vaterpola, pun ritma, plivanja, šuteva.

- Gledali smo ih već i dosta vremena se spremamo te analiziramo BVSC. Karakteristična mađarska momčad s dva reprezentativna centra: Kovacs i Batizi, uz njih su tu i sjajni vanjski šuteri. Morat ćemo biti iznimno koncentrirani, ali ako budemo mirni i pridržavali se dogovora i onoga što trener traži od nas, mislim da smo ipak mi ti koji će se plasirati u toliko željeno europsko finale. Svjesni smo koliko bi taj rezultat značio klubu, gradu i cijelom hrvatskom vaterpolu. Vjerujem da nas očekuje pravi spektakl - s našom se tezom o ulozi blagog favorita složio i Bijač.

Finale Kupa Hrvatske u vaterpolu za muške, VK Jug AO - VK Jadran | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U postotku je to, pak, izračunao i šef stručnog stožera, trener Jure Marelja.

- Poprilično je izjednačeno, ali 52 posto za nas jer igramo doma. Nadam se da ćemo opet osjetiti onaj impuls navijača kao u utakmici s Panathinaikosom. Mislim da je za nas trenutačno bolje da prvu utakmicu igramo kod kuće, s obzirom na to da smo nedavno odigrali prvenstvenu utakmicu s Mladosti. Nadam se da neću pogriješiti.

Malo podrobnije o BVSC-u?

- BVSC je klasična mađarska, sastavljena s dobrim šuterima i dva odlična centra, ali igraju strpljivo, europski, što je potpis njihovog trenera. Manje-više sve znamo o njima, ali moramo biti koncentrirani is obranom na visokoj razini. Malo je došlo do poremećaja u toj fazi igre u zadnjim utakmicama s Mladosti i Jugom, ali radimo sve da se vratimo na stare staze. Na utakmice s malim brojem golova. Teško je to obećati protiv ovakve momčadi koja nema slabe točke, ali dat ćemo sve od sebe. Ne smijemo dopustiti da krenu u ono 'mađarsko ludilo" - rekao je Marelja, čija je momčad u travnju odigrala tek dvije utakmice, vjerovali ili ne.

Razlog je bio i reprezentativna akcija, u kojoj je Jadran bio bez "barakuda" Fatovića, Bijača, Butića, debitanta Tonija Radana, Ćurkovića, odnosno internacionalaca Matkovića, Berehulaka, Nemeta...

- Da, nećemo to skrivati. Berehulak i Matković su se vratili umorniji s Malte, njihov turnir u odnosu na ovaj koji je igrala Hrvatska u Grčkoj je bio dulji. Mađar Nemet je također bio zauzet, ali s obzirom na fazu natjecanja, umor i sitne ozljede su normalni.

Toni Radan, rekosmo, osjetio je i ambijent reprezentacije.

- San svakog sportaša u bilo kojem sportu je da igra za svoju zemlju. Hvala izborniku na pozivu, a na meni je da nastavim raditi i opravdam taj poziv. Primarni mi je zadatak umarati dvojicu centara u obrani i u napadu, ulaziti s njima na dva metra. Živimo za ovakve utakmice i vjerujemo da možemo ući u finale. Nadam se da će nam navijači pomoći, kao protiv Panathinaikosa, kad je bila odlična atmosfera. Igramo doma i najviše se nas pita, a obrana će morati biti na razini, ako želimo pozitivan rezultat.