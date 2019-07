'Ma ne forsa obranu, tko ih je naučio cepeline, ako ne Davor'

Nakon sjajnih partija na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj, hrvatski juniori su prošli u polufinale pobjedom nad Tunisom 27-24 (13-9). Do finala im na putu stoji poznati protivnik - Portugal, a da će se susresti još jednom nakon skupine, predosjetio je i naš izbornik Davor Dominiković.

- Portugal je iznenađenje ovoga turnira. Njihovi seniori nisu na vrhunskoj razini u svijetu rukometa, ali je zbog toga njihov savez odlučio posljednjih pet, šest godina ulagati u rukomet i domaću ligu, što je sada rezultiralo s odličnim igračima na korak do seniorske momčadi - rekla nam je još jedna legenda hrvatskog rukometa, Goran Šprem (40).

Foto: Davor Puklavec

- I nakon utakmice u skupini, Davor je primijetio dobru igru Portugalaca pa im rekao – sjajno ste se borili, vidjet ćemo se mi, vjerujem, još jednom. Evo, bio je u pravu.

Dominiković i Šprem dobro se poznaju, osvajali su najsjajnija odličja u povijesti domaće rukometne igre, a na komentare da se Davor previše koncentrira na obranu, Goran spremno odgovara:

- Neka se nitko ne naljuti, ali nije isto gledati izvana i sjediti na klupi. Davor je preuzeo odgovornu i tešku ulogu koju mu je Savez namijenio i časno je opravdao njihovo povjerenje. Davora poznajem godinama i pamtim ga iz mladih igračkih dana kada je on igrao i obranu i napad i to i jedno i drugo na visokom nivou. Samo ga je splet okolnosti nagnao na to da postane ekspert obrane, ali vjerujte, Davor razumije jako dobro cijelu rukometnu igru - hvali Šprem izbornika i dodaje:

- On je jedan jako elokventan i inteligentan čovjek. Pazi na svaki detalj i to se vidi u igri i čuje u pauzama. Njegov „kvrgavi“ karakter doveo ga je prvo do toga da i sam bude vrhunski igrač, a sada može izvući on najbolje iz mladih igrača. Iako svi misle da on poznaje samo obranu, vidjeli ste finte i cepeline na prvenstvu - što mislite tko ih je to naučio, ako ne Davor?

Foto: ivan martinovic/instagram

Rezultati naših juniora Goranu nisu niti malo iznenađujući.

- Hrvatska ima sjajnu rukometnu školu oduvijek tako da nam dobri rezultati nisu ništa čudno. Davor i Dinko rade odličan posao, a treba uzeti u obzir i da se ondje nalaze već ozbiljni igrači. Jaganjac je sa 16 bio pozvan u Pariz, igrao je sjajno u Metalurgu, iskusio Ligu prvaka, Martinović ima sezonu u Bundesligi s Gummersbachom, da ne nabrajam dalje. To više nisu klinci - smatra Goran.

No, koliko god ti igrači „više nisu klinci“ zanimljivo je kako je sjajno Dominiković iz njih izvukao maksimum kada se uzme u obzir da nisu baš svi do sada okusili najjače svjetske lige.

- Da, Davor je stvarno napravio i radi još uvijek sjajan posao s njima. Ti su dečki na korak do seniora, ozbiljni su, no nisu baš svi od njih imali priliku osjetiti ovako jak tempo kao što je na ovome prvenstvu. Tu je opet došao do izražaja Davor i njegovo razumijevanje rukometa i njegovih igrača - govori, pa nastavlja:

- On je dobro predosjetio kako rasporediti snagu igrača da mogu iznijeti sve utakmice u ritmu koji je dovoljan za pobjedu. Čak, štoviše, u ritmu gdje dečki zabijaju 30 golova po utakmici.

Foto: Slavko Midžor

O borbi za medalju, Šprem ne strahuje previše:

- Neće Portugal biti jednak kao u skupini, pripremit će se i oni sada jače, ali ja vjerujem u naše dečke. Igraju bez greške cijelo prvenstvo. Čak i ako postoji poneka greška, ja bih ju zanemario s obzirom na cjelokupan rezultat. O dečkima i Davoru mogu reći samo riječi hvale i poželjeti im svu sreću u završnici natjecanja - zaključilo je legendarno lijevo krilo.