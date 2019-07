'Ovo je velik uspjeh, ali budući seniori još su veće postignuće'

Trener mlađih kategorija Rukometnog kluba Zagreb, pomoćni trener mlađe kadetske reprezentacije i izbornik rukometne reprezentacije u kolicima, Ivan Dragić, osvrnuo se za 24 sata na sjajne rezultate juniora na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj pred njihov polufinalni ogled.

Jasan je ovom mladom treneru razlog zašto su nam juniori toliko uspješni - rano ih okrećemo rezultatima - smatra trener dvostrukih državnih prvaka 2006. godišta.

- Hrvatski klinci su odmalena usredotočeni na rezultat. Realno, to i nije najsretnija okolnost jer ih dosta na tom putu odustane, no ovi koji doguraju daleko, do juniorske selekcije, steknu taktičku zrelost koja, kombinirano s talentom za improvizaciju, čini razliku na ovakvim natjecanjima.

Ne smatra Dragić da je konkurencija bila slaba.

- Ostale momčadi nisu lošije, dapače, imaju velike i funkcionalne sustave iza sebe, jake lige i puno ulaganja. HRS je također to uvidio i počeo više ulagati u mlađe selekcije.

Značaj i utjecaj samog izbornika na ovaj rezultat, velik je, smatra ovaj trener:

- Davor je odlično složio momčad. Napravio je od njih primarno škvadru, a tek onda rukometni tim za natjecanje - započeo je, pa nastavio:

- On stalno ističe obranu kao zaštitni znak te momčadi i to im ulijeva sigurnost, ako ponekad i zaškripi u obrani. Miran je na klupi i blizak igračima, gušt ih je gledati zajedno - priča nam Ivan.

Moguću medalju na ovome prvenstvu Dragić ne vidi kao najveći uspjeh ove momčadi:

- Borba za medalje među ovakvom konkurencijom je odličan rezultat, ali još je važnije da iz ove momčadi imamo nekoliko budućih A reprezentativaca.

Portugal u polufinalu nije laka, ali nije ni nemoguća misija.

- Portugal će opet biti težak protivnik, možda i žilaviji nego u grupi. Dobro se znamo, teška utakmica, vjerojatno na jednu, dvije lopte. Vratari ce biti ključ i definitivno širina klupe koju, za sada, imamo.

Ogled s Portugalom na rasporedu je u subotu navečer, tako da dečki imaju cijeli dan odmora za regeneraciju i pripremu.

- Dan odmora će nam jako dobro doći i vjerujem da ćemo na kraju mi slaviti. Izgledamo puni samopouzdanja, ali i poniznosti jer smo svjesni da jos ništa nismo osvojili - rekao je za kraj jedan ovaj uspješni trener mlađih dobnih skupina koji kuje početke budućih kadeta, juniora i seniora.