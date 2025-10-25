Obavijesti

PROTIV CLUJA

Jake Stephens odveo KK Split do prve pobjede u ABA ligi! Nakon utakmice oduševio potezom

Piše Tomislav Gabelić, HINA,
Jake Stephens odveo KK Split do prve pobjede u ABA ligi! Nakon utakmice oduševio potezom
Košarkaši Splita dočekali su prvu pobjedu u ABA ligi | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Najbolji strijelac utakmice i Splita s 30 ubačaja bio je Jacob Geno Stephens, dok je Antonio Jordano ubacio 19 koševa uz tri skoka i tri asistencije. Poraženu momčad predvodio je sa 17 koševa Mitchell Creek

U ludoj matineji na Gripama (igralo se u 13 sati) Split je u 4. kolu AdmiralBet ABA lige svladao Cluj Napocu s 87:80 (19:21, 17:26, 23:16, 28:17).

Gosti su dominirali u prvoj dijelu, imali i plus 13 (32:45 u 19. minuti), ali u drugom dijelu kao da je izašao neki drugi Split. Na krilima navijača "žuti" su igrali kao navijeni, sustizali goste, samo ih "otresli" kad se se opet odvojili (64:73) u 34. minuti i na kraju zasluženo slavili za prvu pobjedu u AdmiralBet ABA ligi.

Spektakularan je bio Jake Stephens, ubacio je 30 poena za 24 minute provedene u igri. Tribine su eksplodirale, skandirale njegovo ime, a dobroćudni div samo se smješko i ruke uzeo sedmogodišnju Lauru, djevojčicu koja ga obožava otkako ga je vidjela na Gripama i strpljivo je čekala prvu zajedničku fotografiju.

Foto: Čitatelj 24sata

- U jednom smo trenutku gubili 13 razlike, ali se nismo predali. Nismo loše igrali, ali trebalo nam je par vezanih obrana. To smo dobili u drugom poluvremenu. Utakmicu nam je iznijela zona. Vesele me predstave nekih igrača u koje sam vjerovao još otkad smo ih doveli. Nema mjesta za euforiju, već nas čeka nova utakmica. Stephensa sam uspio uvjeriti da mu je veća prednost igra leđima nego šut izvana i sada je to počeo koristiti - rekao je trener Dino Repeša i dodao:

Košarkaši Splita dočekali su prvu pobjedu u ABA ligi
Košarkaši Splita dočekali su prvu pobjedu u ABA ligi | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Svjestan sam da je jako dobar šuter, ali njega rijetko tko može zadržati u postu. Nadam se da ćemo na valu ove pobjede jako nastaviti dalje.

Najbolji strijelac utakmice i Splita s 30 ubačaja bio je Jacob Geno Stephens, dok je Antonio Jordano ubacio 19 koševa uz tri skoka i tri asistencije. Poraženu momčad predvodio je sa 17 koševa Mitchell Creek.

Splitu je ovo prva pobjeda nakon tri poraza, i zauzima treće mjesto na ljestvici.

