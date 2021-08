Kristijan Jakić nije u momčadi Dinama u uzvratnoj utakmici protiv Šerifa.

'Modri' su u prvoj utakmici izgubili 3-0 u Tiraspolu, a trener Damir Krznar imao je velikih, baš ogromnih problema s odabirom sastava zbog raznih ozljeda koje su mu desetkovale momčad. BIo je bez jednog od najbitnijih igrača Arijana Ademija, kao i stopera Rasmusa Lauritsena, a ozljede su se onda samo krenule nizati. Otpao je Perić, Theophileu je pozlilo.

Jakić je nakon te utakmice napisao: Još nije gotovo, imamo jednu utakmicu u kojoj ćemo promijeniti sudbinu.

No onda je sve krenulo nizbrdo. Odjednom je procurilo kako se Jakić neće nalaziti u sastavu za momčad s Dinamom, a razloga je bilo više. Veznjak ima problema s gležnjem, no on navodno nije ni htio trenirati jer: forsira transfer u Eintracht!

Zagrepčani nisu planirali ovoga ljeta prodati Jakića koji je još na zimu bio zanimljiv kijevskom Dinamu, no posljednji potezi samog igrača šokirali su sve strukture kluba. Kao i navijače. Kristijan Jakić je ozlijeđen, on zbog ozljede ne igra protiv Šerifa, ali zahvalni veznjak odlučio je tiho “zaratiti s klubom”, postaviti se iznad njega, pokušati na neki svoj način isforsirati odlazak u Njemačku.

Na kraju cijele priče, usred utakmice sa Šerifom napokon je šutnju prekinuo i sam Jakić. Objavio je Instagram priču s maksimirske tribine i napisao:

- U dobru i u zlu, u bolesti i zdravlju, u lažima i obmanama. Uvijek uz ekipu!