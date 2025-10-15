Jakirović: Mance mi je rekao da sam lud kad sam otišao u Tursku, ali uvijek volim izazove

Sergej Jakirović, nakon što je spasio Kayserispor od ispadanja iz turske lige, dobio je priliku raditi na Otoku. Iako nije riječ o prvoligašu, Hull je predstavljao iskorak u karijeri trenera koji se dokazao u HNL-u. Odličan posao prvo je radio u Sesvetama, priliku za afirmaciju dobio je u Gorici, potom je iz teške situacije izvukao Rijeku, a s Dinamom je osvojio naslov prvaka i plasirao se u Ligu prvaka.

Tada su počeli problemi. Nakon poraza u derbiju protiv Hajduka, koji je vodio Gennaro Gattuso, uslijedio je i težak poraz od Bayerna u Münchenu (8-2), čime je završila njegova epizoda na klupi “modrih”.

U razgovoru s Valentinom Miletićem u emisiji “Druga strana medalje” na MAXSportu, Jakirović je ispričao kako se privikavao na život u Engleskoj.

- Isprva mi je bilo čudno za volanom. Moj analitičar i ja odmah smo, čim smo dobili auto, otišli na Silverstone. Samo su mi rekli: ‘Kružni tok – vozi desnom stranom, a u raskrižju skreni u daljnju ulicu.’ - prisjetio se Jakirović.

Osvrnuo se i na “najtežu ligu svijeta” u kojoj sada radi.

- Liga je toliko zahtjevna da je moj klub u godinu dana samo jednom uspio povezati dvije pobjede zaredom. Igra se punom snagom, publika je strastvena i bodri nas bez prestanka. U početku mi je to bilo neobično – svaki klizeći start nagrađuju pljeskom, gubimo, a oni i dalje navijaju. To je potpuno drukčija kultura. Publika je vrlo blizu terenu, a još se privikavam i na kriterije suđenja. Ovdje se igra nešto između nogometa i ragbija - rekao je kroz smijeh.

Hull trenutačno ima zabranu transfera za iduća dva prijelazna roka, što je bio velik udarac za klub.

- Uvijek mi je na prvom mjestu bila ambicija i nikada se nisam bojao izazova. Puno sam riskirao kad sam iz Dinama otišao u Kayserispor. U Turskoj je bio Mance koji mi je govorio: ‘Ne idi tamo.’ Kad sam potpisao, samo je rekao: ‘Ti si lud.’ - kazao je Jakirović.