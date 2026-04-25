Jakirovićev Hull City izgubio od Charltona u važnoj utakmici

Igrači Hull Cityja došli su do još jednog poraza, u engleskom Championshipu savladao ih je Charlton s 1-2. Momčad Sergeja Jakirovića tako je ispustila važna tri boda u borbi za play-off za viši rang. Charlton je poveo u 20. minuti golom Charlieja Kelmana, a onda je u posljednjoj minuti sudačke nadoknade u prvom poluvremenu izjednačio John Egan. Za konačnih 2-1 i pobjedu domaćina zabio je Jayden Fevrier u 68. minuti susreta.

Nakon poraza, Jakirovićev Hull City nalazi se na sedmom mjestu engleskog Championshipa sa 70 bodova. Jednak broj bodova ima i Wrexham koji je na šestom mjestu, ali i utakmicu manje. Za petim Southamptonom zaostaju šest bodova.

Sljedećeg vikenda, Hull čeka utakmica protiv Norwicha koja je na rasporedu u subotu 2. svibnja u 13.30 sati.