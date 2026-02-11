Jakirović debitirao za mladu momčad Intera protiv Juventusa

Leon Jakirović ostvario je prvi službeni nastup u dresu Intera. Mladi hrvatski branič debitirao je za momčad U-20 (Primavera) u četvrtfinalu Omladinskog kupa Italije protiv Juventusa, u susretu koji je milanski klub izgubio 0-3.

Inter je na domaćem terenu dočekao velikog rivala iz Torina, a trener Primavere Benito Carbone uveo je 18-godišnjeg Jakirovića u igru u 79. minuti umjesto Lamberta Pelettija, pri rezultatu 0-1. Do kraja susreta Inter je primio još dva pogotka, no Jakirović će 11. veljače pamtiti kao dan kada je prvi put zaigrao u službenoj utakmici za talijanskog velikana.

Jakirović je ove zime stigao iz Dinama, a Inter je za njegov transfer platio 2,5 milijuna eura odštete uz moguće bonuse. Iako je nominalno član momčadi U-23, koja nastupa u Serie C, klub ga je odmah priključio juniorskoj selekciji kako bi ga testirao na visokoj razini natjecanja i ubrzao njegovu prilagodbu na talijanski nogomet. U istoj utakmici debitirao je i još jedan mladi talent, Amadou Konteh.