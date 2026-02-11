Obavijesti

Sport

Komentari 0
OVO ĆE PAMTITI

Jakirović debitirao za mladu momčad Intera protiv Juventusa

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Jakirović debitirao za mladu momčad Intera protiv Juventusa
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jakirović je dobio priliku protiv Juventusa kada je ušao u igru u 79. minuti pri rezultatu 3-0

Admiral

Leon Jakirović ostvario je prvi službeni nastup u dresu Intera. Mladi hrvatski branič debitirao je za momčad U-20 (Primavera) u četvrtfinalu Omladinskog kupa Italije protiv Juventusa, u susretu koji je milanski klub izgubio 0-3.

Inter je na domaćem terenu dočekao velikog rivala iz Torina, a trener Primavere Benito Carbone uveo je 18-godišnjeg Jakirovića u igru u 79. minuti umjesto Lamberta Pelettija, pri rezultatu 0-1. Do kraja susreta Inter je primio još dva pogotka, no Jakirović će 11. veljače pamtiti kao dan kada je prvi put zaigrao u službenoj utakmici za talijanskog velikana.

SERIE A Inter utrpao 'petardu' Sassuolu, Petar Sučić odigrao cijeli susret
Inter utrpao 'petardu' Sassuolu, Petar Sučić odigrao cijeli susret

Jakirović je ove zime stigao iz Dinama, a Inter je za njegov transfer platio 2,5 milijuna eura odštete uz moguće bonuse. Iako je nominalno član momčadi U-23, koja nastupa u Serie C, klub ga je odmah priključio juniorskoj selekciji kako bi ga testirao na visokoj razini natjecanja i ubrzao njegovu prilagodbu na talijanski nogomet. U istoj utakmici debitirao je i još jedan mladi talent, Amadou Konteh.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Hajduku za bivšeg igrača stiže 11.000 eura
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduku za bivšeg igrača stiže 11.000 eura

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...
VREMEPLOV

FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...

Te 2005. godine bio je poznatiji samo kao sin Joška Vlašića i brat poznate atletičarke Blanke. Danas je Nikola Vlašić (27) hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Torina
FOTO Nekoliko sati nakon potresa na Poljudu, Livaja i suigrači snimljeni u izlasku
PRETPREMIJERA U SPLITU

FOTO Nekoliko sati nakon potresa na Poljudu, Livaja i suigrači snimljeni u izlasku

Opereta 'Kraljica lopte' jedinstven je spoj splitskog mentaliteta, sportskog entuzijazma i romantične komedije. U utorak navečer održala se pretpremijera u splitskom HNK, a nazočni su bili i prvotimci Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026