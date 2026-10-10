Jakirović: Engleska nije toliko jača od Hrvatske! Svakom se može dogoditi takva utakmica

Sergej Jakirović i njegov Hull City vračaju se obavezama u Premier ligi nakon duge stanke za reprezentacije. U šestom kolu najelitnije engleske lige dočekuju Everton (nedjelja, 15 sati). Hrvatski trener nastavio je s bajkom i nakon što je ušao u Premier ligu te nakon pet odigranih kola ima dvije pobjede, dva remija i poraz.

Jakirović je razgovarao s Denisom Draganovićem sa SportKluba te otkrio što misli o Slavenu Biliću i hrvatskoj reprezentaciji nakon rezultatski loše kampanje "vatrenih" u Ligi nacija.

- Dogodi se utakmica, a dogodi se i komentiranje od mojih kolega. Nema trenera na svijetu kojem momčad nije nekad tako izgledala i koji nije ima takvu neku utakmicu, bez obzira koliko si golova primio. Ja sam upalio na 0-2 i vidiš po govoru tijela da energija nije na nivou. Poslije se saznalo da je bila i neka viroza. Jednostavno upadneš u mlin, a Englezi su bili raspoloženi taj dan. Nije to tolika razlika između Engleske i Hrvatske, nema šanse. Dogodi se takva utakmica, koji god igrač da uđe uklopi se u to sivilo i moliš Boga da ta utakmica završi. Mogu iz svog iskustva reći da ti pokušavaš nešto napraviti, ali si bespomoćan. Poraz je naravno visok, ali mi odmah krenemo s riječima debakl, sramota. Svijet ide dalje, nogomet ide dalje - rekao je Jakirović pa dodao:

- Ono što je bilo meni bitno kao navijaču, kao netko tko zna stožer koji je pun dobrih trenera i ljudi, je reakcija tri dana nakon pokazana u utakmici protiv Španjolske. Vodiš 1-0, imaš zicer, malo peha pa drugi žuti koji nikada ne bi bio na drugoj strani. Meni je samo ta reakcija bila važna. Bit će pobjeda i poraza. Ali ja nekada ne mogu vjerovati, društvo hrani samo negativa… Nisam za to da se kolega cipelari, pogotovo one koje znam. Trener uvijek želi najbolje svojoj ekipi. Bilo tko da je izbornik, zvao bi 90 posto istih igrača u reprezentaciju.

Osvrnuo se i na kolege u Premier ligi te rekao kako ima poštovanje većine trenera.

- Lampardu je bilo baš drago što me vidio, baš smo si dobri, kao i naši stožeri. Bez obzira kako završi utakmica. Pa njegovo prvo pitanje je bilo hoćemo li na pivu nakon utakmice. Baš sam mu rekao o utakmici da je bilo samo bitno tko će kome prvi zabiti gol. Prošle sezone u dvije utakmice odigrali smo oba puta 0-0. Emery je isto sjajan lik, baš me nahvalio. Malo smo se našalili, rekao sam mu da je i on ipak osvojio neke trofeje ha-ha. Xabi Alonso također. Svi pokazuju veliki respekt, s obzirom što si napravio. To ti daje dosta samopouzdanja. Carrick isto jako pozitivno iskustvo. Sve je na jako visokom nivou, ali to su sve jako jednostavni i pristupačni ljudi - rekao je Jakirović.