Jakirović: Engleski sam naučio iz Mućki! Obožavatelj sam serije

Hull City večeras u spektaklu dočekuje Chelsea u sklopu Fa Cupa, a tim su povodom novinari britanskog The Timesa posjetili trenera domaćina Sergeja Jakirovića i obavili intervju u kojima je Jakir otkrio brojne detalje.

- Dat ćemo sve od sebe da im otežamo. Niski blok, 100 posto. Ne, 1000 posto - naglasio je Hrvat i dodao:

- Ali kada imamo loptu, moramo vjerovati u sebe. Ne igramo protiv robota. Cole Palmer je čovjek. Liam Delap je ovdje igrao na posudbi. Liam Rosenior je bio trener ovdje, tako da će imati motivacije. Ali to je jedna utakmica, 90 minuta. Moramo uživati.

Zanimljivo, upravo je Jakirović naslijedio današnjeg trenera Chelseaja Liama Roseniorau na klupi Hulla. Engleze je zanimalo kakva je Sergej osoba.

- Uvijek sam vrlo pozitivan, optimističan. Trudim se biti iskren, izravan. Crno ili bijelo. Nema sive zone. Ako nisam zadovoljan nečim, pozvat ću vas u svoj ured, pokušati objasniti što očekujem i pokušat ću vam pomoći. Imam ljudski pristup. Nisam autokrat. Dobar sam u upravljanju ljudima, psihološkoj strani - rekao je Jakirović i dodao:

- Uvijek pokušavam izvući najbolje iz svojih igrača. Prilagoditi se profilu momčadi. Pokušati sakriti slabosti, pokazati pozitivne strane. U nogometu ništa nije novo. Ali u svakom klubu, kada smo bili tamo, bili smo uspješni.

Hrvatski trener priznao je da je engleski jezik naučio kroz seriju "Mućke".

- Obožavatelj sam! Del Boy je lud - rekao je bivši trener Dinama i ispričao kakve su bile reakcije navijača kad je tek došao na klupu.

- ‘Tko je ovaj tip?‘ Ali ja i moj tim vrlo smo se brzo prilagodili i, u našim okolnostima, s embargom i svime ostalim, odradili smo odličan posao. Još je 15 utakmica do kraja. Ali optimističan sam. Championship, to je nevjerojatno. Ponekad me prijatelji zovu: ‘Igraš kod kuće, oni su 12...’ Da, prijatelju, oni su 12., ali četiri boda od doigravanja! Ne razumiju. Nema lake utakmice .

Jedan od najbolnijih poraza u karijeri mu je onaj od Bayerna (9-2) koji je stigao kad je bio na klupi Dinama.

- Gubili smo 3:0, poluvrijeme je, a ja se trudim da se nikad ne predam. Rekao sam: ‘Možemo igrati puno bolje. Opusti se, igraj, možda postignemo koji gol. Nikad se ne zna.‘ Pet minuta kasnije bilo je 3:2. To je bila velika pogreška. Razljutili smo ih! Onda su počeli igrati. Harry Kane postigao je četiri gola. Tri penala - rekao je Jakirović i dodao:

- Vincent Kompany (op. a., trener Bayerna) mi je nakon utakmice rekao: ‘Trebao bi biti ponosan, bez obzira na ovaj rezultat, ulazak u Ligu prvaka je veliki uspjeh. Prije tri mjeseca ispao sam s Burnleyjem iz Premier lige. Sada sam ovdje u Bayernu iz Münchena. Zato samo nastavi raditi.‘

Jakirović je preuzeo Hull City u srpnju 2025. i u 33 utakmice je ostvario 17 pobjeda, šest remija i 10 poraza.