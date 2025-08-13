Obavijesti

DRAMATIČAN PORAZ

Jakirović i njegov Hull u drami ispali iz Kupa! Vodili s dva gola prednosti do 90. minute susreta

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Jakirović je uzde Hull Cityja preuzeo u lipnju. Međutim, klub je potom pogođen 18-mjesečnom zabranom transfera, koja je proizašla iz neplaćene naknade od milijun funti Aston Villi

Engleski Hull City, kojeg vodi Sergej Jakirović, ispao je u prvom kolu Liga kupa od Wrexhama sa 3-5 nakon izvođenja jedanaesteraca. Bila je to utakmica u kojoj je Hull do sudačke nadoknade vodio 3-1, no domaćin je uspio izjednačiti i gurnuti susret u lutriju jedanaesteraca.

Wrexham je poveo u 31. minuti golom Elliotta Leea. Hull je potom okrenuo rezultat s tri gola u nizu, a strijelci su bili Oliver McBurnie (36), Joel Ndala (70) i Matt Crooks (81).

Hull City v Sunderland - Pre Season Friendly - MKM Stadium
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Sve do sudačke nadoknade gosti su držali prednost, no Wrexham je uspio izjednačiti golovima Olliea Palmera (90+1, 90+2).

Prilikom izvođenja jedanaesteraca svih pet domaćih igrača je bilo precizno, dok je na suprotnoj strani Joel Ndala promašio u drugoj seriji. Ivor Pandur nije branio za Hull.

DOBAR START Bravo, Sergej! Jakirovićev Hull izvukao bod protiv momčadi koja je u vrhu Championshipa
DOBAR START Bravo, Sergej! Jakirovićev Hull izvukao bod protiv momčadi koja je u vrhu Championshipa

Jakirović je uzde Hull Cityja preuzeo u lipnju. Međutim, klub je potom pogođen 18-mjesečnom zabranom transfera, koja je proizašla iz neplaćene naknade od milijun funti Aston Villi. Hull je time bio ograničen samo na potpisivanje slobodnih igrača ili posudbe.

Hull City v Sunderland - Pre Season Friendly - MKM Stadium
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Na otvaranju sezone Hull je osvojio bod u gostima, odigravši 0-0 s Coventry Cityjem Franka Lamparda, koji je prošle sezone stigao do doigravanja za mjesto u Premier ligi, ali je zapeo u polufinalu od Sunderlanda koji je kasnije izborio plasman u elitni razred.

Hull je petu sezonu u nizu ispao u prvom kolu Liga kupa.

