Jakirović: Idem kod Kloppa! A Bjelica mi je puno pomogao...

Prošle smo sezone u tri utakmice baš bili blizu boda protiv Dinama, ali svaki put su naš zasluženo pobijedili. Da biste iznenadili u Maksimiru, morate zabiti barem gol, a Dinamo ove sezone još nije primio niti jedan. Znate onda protiv kakve momčadi igrate, kaže nam Sergej Jakirović, trener Gorice.

Foto: PIXSELL/REUTERS

Prošle je sezone njegova momčad bila hit HNL-a. Zamalo je izborila Europu, igrala je senzacionalan nogomet predvođena mladim 42-godišnjim trenerom.

- Ove sezone je prvi cilj osigurati ostanak, na vrijeme sakupiti dovoljan broj bodova, a onda pokušati izboriti Europu - kaže nam Jakirović, prije gostovanja u Maksimiru u petak u 20 sati. Dolazi u goste kod prijatelja Nenada Bjelice.

- Sad sam daleko od njega kao trener, ali bih htio jednoga dana biti kao Neno. Znamo se godinama, jako smo se sprijateljili prije desetak godina dok sam igrao u Klagenfurtu gdje je on živio. On je sjajan čovjek. Znate, prošle sezone nam nije išlo na početku prvenstva, a tada me znao nazvati i savjetovati. Puno mi je pomogao tada. Rekao je da budem strpljiv i da će nas krenuti. S njim sam doista u sjajnom odnosu, a moram istaknuti da mi je nakon dolaska u Goricu veliku podršku pružao i Zoran Zekić, bivši suigrač, koji je tada bio trener Osijeka - rekao nam je Jakirović.

Njegova je Gorica u prva dva kola osvojila četiri boda, puna optimizma dolazi na noge prvaku, a od prve bi minute za Dinamo trebao zaigrati i čudesni Dani Olmo.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

- Nećemo ga striktno čuvati, a doista je teško zaustaviti takvog igrača. Pa on je odskakao na Europskom prvenstvu za mlade, gledao sam ga uživo. Kakva je to samo klasa. Malo su ovi milijuni koji se spominju za njega, da igra u nekoj drugoj ligi, onda bi bio još i puno skuplji - kaže Jakirović, čiji je sin Leon počeo trenirati u Dinamu baš pred ovu utakmicu.

- Leon ima 11 godina, trenirat će ga Tomislav Mikulić. Doveo sam ga u Dinamo, pa ćemo vidjeti - kaže Sergej, kojega smo upitali za koga će sin navijati večeras.

- Moja obitelj uvijek navija za mene. Tako je i Leon rekao da će biti za Goricu, valjda će biti tako - smije se Jakirović.

Tko je uzor jednom od najboljih trenera HNL-a?

Foto: Dave Thompson/Press Association/PIXSELL

- Često sam znao istaknuti kako mi se sviđa kako radi Jürgen Klopp. Pratim ga još od Mainza. Nisam ga još upoznao, ali uskoro hoću. Preko Mindaugasa Nikoličiusa, našeg sportskog direktora, imam ulaz u Liverpool. Otići na Otok da bih napokon upoznao svojeg trenerskog uzora Jürgena Kloppa. Naravno, tamo ću i pogledati nekoliko treninga europskog prvaka. Jedva čekam da odem u Liverpool - otkriva Jakirović, kojega se često može vidjeti na utakmicama u Zagrebu i okolici.

- Radije gledam nogomet uživo nego preko TV-a. Odem na utakmice i nekih nižih liga. Tamo se može vidjeti nekih igrača koja mogu biti pojačanja - dodao je Jakirović, koji je ostao u dobrim odnosima s bivšim kapetanom naše reprezentacije Darijom Srnom.

Zajedno su početkom ovog stoljeća osvajali malonogometne turnire igrajući za momčad iz Metkovića. Jedan su osvojili i u Čitluku u Hercegovini.

- Često je i Darijo čujemo. Sad je krenuo u nove vode, trenerske. I tu će on biti sjajan - završio je Jakirović.