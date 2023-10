Jakirović: Igračima je s leđa palo tisuću tona. Veselili su se kao da smo pobijedili u finalu

Sergej Jakirović preživio je na klupi Dinama. Posao mu je visio o niti nakon što je Lokomotiva u 13. kolu vodila cijelu utakmicu na Maksimiru, ali su Baturina i Kaneko u infarktnoj završnici donijeli pobjedu hrvatskom prvaku.

Bila je to emotivna večer za igrače Dinama i nadaju se navijači, trenutak u kojem je kriza postala prošlost. Nema puno odmora, u srijedu ih čeka susret osmine finala kod Oriolika u Oriovcu. Početak je to niza od četiri gostujuće utakmice. Nakon Kupa slijedi Varaždin, Viktoria Plzen pa Rijeka.

Iza vas je nova turbulentna utakmica. S čime ste najviše zadovoljni?

- Napravili smo analizu, gledali smo opet utakmicu. Nakon šokantnog ulaska u utakmicu, što nas je dodatno streslo, vidjelo se to cijelo prvo poluvrijeme da nismo u ritmu i da imamo problema s gradnjom napada. Iza 30. minute smo došli k sebi pa smo imali nekoliko pokušaja koje je golman Čavlina obranio. Sa zamjenama u poluvrmenenu i s još tri zamjene smo dobili više energije i okomitosti, stavili smo ih pod pritisak. Imali smo sreće kod šanse Žilinskog, da je to zabio, bilo bi sve gotovo. NIsmo se predavali do zadnje minute. Hvala publici koja nas je nosila naprijed, na kraju nitko sretniji od nas. Možda nam se vratilo za prijašnje utakmice. Ne mogu reći da smo pobijedili zasluženo, Lokomotiva je imala prilike završiti utakmicu, ali to je draž i čar nogometa, koliko god nam je teško, neutralnim promatračima je to vrhunski. Izvukli smo to na htijenje, borbenost, karakter i hrabrost, nismo se predavali - rekao je trener Dinama Sergej Jakirović.

Što ta pobjeda znači za vas u ovom trenutku, kakvo je stanje bilo u svlačionici?

- Jako emotivno, kao da je igračima palo tisuću tona s leđa. Baš su se veselili, kao da je bilo neko finale pa si pobijedio. Vidjelo se koliko im znači i vidjela se ta proslava drugog gola, cijela klupa je uletjela što je znak da imaju momčadsko zajedništvo i žive za to. Uvjeren sam da će to biti prekretnica. Koliko god smo imali pehova, sad nas je nagradilo. Zato što, ako imaš pošten pristup i daješ sve od sebe, to će se vratiti kad tad.

Svi igrači koji su bili na klupi stalno su bodrili one koji su bili na terenu.

- Cijelo vrijeme su ih bodrili, nema veze jesi ušao ili izašao. To je ono što govorim, grupa je radna i dobra, drže do sebe i do zajedništva. Sad se vidjelo kod gola, ja sam jedini ostao na klupi, svi su otišli tamo, što je pokazatelj da samo zajedno možemo nešto napraviti.

Slijede četiri gostovanja u nizu, prvo Oriolik u Kupu?

- Moramo pokazati ozbiljnost. Nema lako ćemo, bez obzira na protivnika. Oni žele iskoristiti svoje šanse, mi moramo pokazati kvalitetu da to prođemo. To je obaveza, a sve ostalo bi bilo tri točkice.

Nedavno ste igrali prijateljsku utakmicu protiv istog kluba?

- To je bila utakmica za sto godina, dogovorena prije dva mjeseca. Izašli smo im u susret i odradili maksimalno. Nisam htio da se utakmica odgađa. Ždrijeb je htio da opet igramo s njima, znamo što nas čeka i moramo biti ozbiljni.

Hoće li biti promjena?

- Bit će promjena, od juniora bi Vrbančić trebao igrati od prve minute, a Čaić će biti na klupi. Svi ostali će dobiti priliku, ostale ćemo odmoriti. Najozbiljnije ćemo shvatiti tu utakmicu i eto prilike za igrače koji su nezadovoljni i ljuti da pokažu svoj talent na utakmici - rekao je Jakirović za kraj.