Jakirović: Kažu da me čeka meč od 200 milijuna, i nije baš neki kapacitet... Svi zovu za ulaznice

Sergej Jakirović (49) živi najljepše dane karijere. Bivši trener Dinama, šef stožera Hull Cityja, s golmanom "vatrenih" Ivorom Pandurom izborio je doigravanje za ulazak u Premier ligu pobjedom nad Milwallom u polufinalu u ponedjeljak, od sna je udaljen još jednu utakmicu na kultnom Wembleyu, gdje ga 23. svibnja očekuje Southampton. Neki ga zovu Profa, ali taj bi mu uspjeh bio svojevrsni doktorat.

- Haha, samo radim svoj posao. Trudim se najbolje što mogu. Sjajan osjećaj stvarno. Kad vidiš koliko je ljudi sretno, kad vidiš igrače, dečke koji su vrhunski od prvog dana, stvarno ti bude jako drago što si dio toga svega - rekao je Jakirović za podcast Germanijaka.

Ostala je još jedna utakmica do veličanstvene sezone. Iako njegovi "tigrovi" nisu favoriti protiv "svetaca", jasno je da je ulog ogroman.

- Kažu, 200 milijuna, ali nije neki kapacitet, oko 90.000. Ne znam koliko će mi karata trebati, već je krenulo. Vidjet ćemo koliko je dispoziciji pa ćemo probati osigurati što je više moguće - kazao je Jakirović i nastavio:

- Možda sam spavao četiri sata. Kasno sam legao, kasno došao u hotel jer sam imao jako puno obaveza poslije utakmice. Legao sam negdje oko 3 po engleskom vremenu i probudio se oko 7, 8.

Hull je preuzeo prije početka sezone nakon angažmana u Turskoj, mnogi su mu predviđali borbu za ostanak, a sad je korak do kraja. I mnogi ljudi iz Hrvatske pratili su njegovu borbu za Premiership koja je došla do samog kraja, do finala.

- Jako puno ljudi prati, šalje poruke prije i nakon utakmice. Nakon utakmice je bilo stvarno puno poruka, zahvaljujem svima na porukama i čestitkama. Ali rekao sam kako nismo još završili, treba završiti posao do kraja. Nevjerojatna je stvar da smo mi 90 ili 120 minuta, nemam pojma koliko će to biti, udaljeni od Premier lige. Pogotovo u našim okolnostima. Što nas je sve zateklo, što smo sve prošli ovu sezonu, to je nemoguća misija bila. Ali evo, pokazali smo se.

Osnovni dio Championshipa ima čak 46 kola, tu su bile i Kup utakmice, nestvarno koliko je kalendar za engleske drugoligaše pretrpan.

- Bila mi je to 51. utakmica u sezoni. Bio je cilj top 10, kad je krenulo mislio sam da ćemo biti između 10. i 15. mjesta. Ali sporo smo krenuli u sezonu, dok smo se uigrali, dok su se ljudi upoznali, igrači odnosno naš rad, kako mi to vidimo. Negdje od listopada smo se katapultirali prema gore i cijelo vrijeme bili u playoffu, do sad u zadnja dva kola.

Govorio je i o razlikama između otočkog nogometa i HNL-a, gdje je vodio Goricu, Rijeku i Dinamo.

- Ne mogu objasniti ljudima koliko je to naporno, ovo je neki totalno drugi nogomet, prilagođavaš se doslovno svaka tri dana. Jedna momčad ti igra kroz izgradnju igre, druga ti samo puca duge lopte iza leđa. Moraš se uvijek pripremati, a nemaš vremena. Ne možeš ništa trenirati, samo je videoanaliza i to je to - rekao je Jakirović za Germanijak.

