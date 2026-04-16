Jakirović o nominaciji za trenera u Championshipu: Čast je biti u konkurenciji s Lampardom

Jakirović o nominaciji za trenera u Championshipu: Čast je biti u konkurenciji s Lampardom
Svaka sljedeća utakmica je finale. Očajnički nam trebaju tri boda ovog vikenda, a onda ćemo vidjeti što će matematika i tablica reći, istaknuo je nekadašnji trener Dinama, Gorice i Rijeke

Sergej Jakirović iza sebe ima impresivnu prvu sezonu na klupi Hull Cityja, a sjajni rezultati donijeli su mu i nominaciju za najboljeg trenera godine u Championship.

Jakirović je klub preuzeo prošlog ljeta u vrlo teškoj situaciji, nakon što je Hull jedva izborio ostanak u ligi, uz dodatne probleme poput ograničenja u transferima. Unatoč tome, uspio je momčad pretvoriti u jednog od najugodnijih iznenađenja sezone te je trenutno drži u zoni doigravanja za ulazak u Premier ligu. Hull zauzima peto mjesto sa 68 bodova, četiri više od sedmoplasiranog Wrexhama, dok Southampton također konkurira za mjesta koja vode u play-off.

Uz Jakirovića, za nagradu su nominirani i Frank Lampard, Alex Neil te Kim Hellberg.

- Moram reći da sam se prije sezone, odnosno odmah nakon potpisivanja ugovora s Hullom, konzultirao s mnogim igračima i trenerima koji su prošli kroz Championship, pa sam otprilike znao što očekivati. Ali opet, kao i sa svime u životu, najvažnije je vidjeti se sam i steći vlastito iskustvo kako biste ga mogli primijeniti u praksi - rekao je Jakirović u intervjuu za Flashcore.

Prije 10 godina senzacionalno osvojili naslov. Sada im prijeti ispadanje u treću ligu Engleske

Istaknuo je i važnost povjerenja unutar kluba.

- Kliknuli smo od početka, bez sumnje. Za svakog trenera najvažnije je osjetiti povjerenje vodstva kluba. Takva podrška ovdje je prisutna od samog početka. Vlasnik kluba, gospodin Acun, inzistirao je na mom dolasku od samog početka, a kako to ide u životu, volite biti tamo gdje ste željeni i gdje se osjećate prihvaćeno.

Unatoč odličnim rezultatima, Jakirović ostaje oprezan.

- Teško je sada govoriti o promociji, pogotovo jer još nismo ni matematički osigurali doigravanje. Svaka sljedeća utakmica je finale. Očajnički nam trebaju tri boda ovog vikenda, a onda ćemo vidjeti što će matematika i tablica reći.

Nominaciju za najboljeg trenera vidi kao priznanje cijelom klubu.

- Već sam to naglasio i ponovit ću to bez problema, svi u klubu su odgovorni za ovo. Biti među takvim imenima, uz nekoga poput Lamparda u tako konkurentnoj ligi, ogroman je uspjeh. To je čast, ponos i obveza za budućnost - zaključio je Jakirović.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

