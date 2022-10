Jakirović o tučnjavi u Trebinju: Njihov kapetan me odgurnuo, stalno nas vrijeđaju i prijete

Utakmica između Leotara i Zrinjskog (1-1) u 14. kolu bh. lige imala je treće poluvrijeme.

Nakon susreta došlo je do makljaže ispred stadiona. Tukli su se članovi stručnog stožera, igrači, a na jednom videu u tučnjavi sudjeluje i hrvatski trener Sergej Jakirović. Sramotne scene koje su samo još malo unazadile tamošnji nogomet koji ionako nije u bajnom stanju.

Ništa na utakmici nije sugeriralo da će doći masovne tučnjave. No, jest ono nakon nje. Prvo je član stručnog stožera Leotara upao na presicu i verbalno napao Jakirovića optuživši njegovog igrača Nemanju Bilbiju da im je psovao, a nakon toga je kapetan Leotara odgurnuo trenera Zrinjskog. U sve su se uključili njegovi suradnici pa je nastala makljaža.

Jakirović je za Avaz otkrio što se točno dogodilo.

- Kada sam izašao iz autobusa da pozovem igrače da krenemo, kapetanu Leotara Miloviću sam rekao, "Što ti je, gotova stvar". Također, podsjetio sam ga da me je vrijeđao i na prethodnom našem gostovanju, a on je odgovorio, "Ja ću ovo, ja ću ono..." Kada sam mu došao blizu, on me odgurnuo, a kada su to vidjeli ovi moji, odmah su reagirali. Ponavljam, klub će izdati priopćenje. Nama može prići tko god hoće, i napasti nas - rekao je Jakirović.

Na videozapisu se može vidjeti Jakirovića kako lovi kapetana Leotara, no na svu sreću nije eskaliralo. Policija je ubrzo došla i primirila sudionike. No, naknadno su došli. Dok su se oni tukli na parkingu, policajci su stajali kod svlačionica.

Foto: Denis Kapetanovic /PIXSELL

- Policija stoji kod svlačionica, a na parkingu nema nikoga. Policajci su došli poslije i pitaju: 'Što je bilo, što je bilo?' Slične stvari nam se non stop događaju u Trebinju, bar od kada sam je tu. Bitno je da su napravili „screenshot“, navodno kako nekoga ganjam. Ali dobro, neka se zabavljaju jedan dan – kazao je Jakirović.

- Činjenica je da je on (Milović) došao tamo i vrijeđao, prijetio, "ja ću ovo, ja ću ono..." Bože sačuvaj. Ali dobro

Tko god da je isprovocirao sukob, i jedne i druge čeka teška kazna.

Najčitaniji članci