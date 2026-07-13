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Jakirović otkrio koje igrače iz HNL-a i 'vatrenih' želi dovesti: 'U njih maksimalno vjerujem'

Piše Bruno Lukas,
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Jakirović otkrio koje igrače iz HNL-a i 'vatrenih' želi dovesti: 'U njih maksimalno vjerujem'
Foto: David Klein/REUTERS
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Trener Hulla, Sergej Jakirović, pred povratak u Premier ligu otkrio je da na transfernoj listi ima hrvatska imena, a komentirao je i izborničke anketama u kojima su ga poneki navijači vidjeli kao nasljednika Zlatka Dalića

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Hull City je prošle sezone kao autsajder, predviđen za borbu za opstanak u Championshipu, senzacionalno izborio plasman u Premier ligu. 

Njihov trener, Sergej Jakirović (49), vratio je klub u elitu, a u novu sezonu ulaze s jasnim ciljevima i zanimljivim planovima.

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Jakirović je u razgovoru za Germanijak otkrio što traži na transfernom tržištu uoči najvažnije sezone karijere. Na listi su Hrvati Toni Fruk i Rokas Pukštas iz HNL-a, ali i Marco Pašalić kao opcija za desno krilo.

- To su igrači u koje imam maksimalno povjerenje. Koji će skakati sa zgrade na glavu ako treba. Ali to ne znači da bih doveo nekoga samo zato što se znamo ili smo sunarodnjaci, to niti pod razno - naglasio je Jakirović, koji dodaje da novi sportski direktor Okan Özkan možda ima i vlastite ideje.

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Na pitanje o anketama u kojima ga navijači vide kao potencijalnog izbornika, Jakirović se nasmijao.

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Foto: Matthew Childs/REUTERS

- Dobro kotiram, ha? Imponira mi spomen mog imena jer to znači da sam napravio nešto iza sebe. No, smatram da za taj posao ima vremena i da ništa preko koljena nije dobro. Imam svoj put i ako jednog dana dođe, nitko sretniji od mene, ali do tada je puno učenja ispred mene - rekao je.

- Ne mogu se zamisliti da ispadnem. Bit će to najteži izazov u mojoj karijeri, ali spreman sam - poručio je. 

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