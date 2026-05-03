SUPER SERGEJ Preporodio Hull i doveo ga na korak od elite: 'Oni su najveća priča ove godine!'

Sergej Jakirović ispisao je s Hull Cityjem jednu od najljepših priča sezone u Championshipu. U dramatičnom raspletu posljednjeg kola Hull je na domaćem terenu preokretom svladao Norwich City 2-1 i izborio doigravanje za ulazak u Premier ligu. Junak susreta bio je Oli McBurnie s dva gola za veliko slavlje na MKM stadionu.

Hull će u polufinalnom dvomeču igrati protiv Millwalla. Prva utakmica na rasporedu je 8. svibnja, a uzvrat četiri dana kasnije. U drugom polufinalu sastaju se Middlesbrough i Southampton, dok finale na kultnom Wembleyju donosi borbu za najvrjedniju utakmicu u nogometu.

- Emotivno je za nas jer smo ostvarili nešto o čemu je naš predsjednik sanjao. Na momke sam jako ponosan jer su pokazali vrhunski mentalitet. U životu sam često bio izvan zone komfora i ne volim biti u zoni komfora. Moraš juriti snove i ambicije ako želiš uspjeti. Nije bilo lako igrati ovu utakmicu jer nam je trebala pobjeda. Bilo je puno emocija, u jednom trenutku gubili smo i bili osmi na tablici. Ali ovo je nogomet, sve je moguće. Dali smo sve od sebe da pobijedimo. Misija je izvršena - rekao je nakon utakmice emotivni hrvatski trener.

Navijačima je poslao jasnu poruku:

- Dragi Tigrovi, dug put je iza nas, ali posao još nije gotov. Nastavimo sanjati i možemo pobijediti bilo koga.

Vrijednost uspjeha još je veća kada se u obzir uzme prošla sezona, kada je Hull jedva izbjegao ispadanje. Klub je promijenio smjer i doveo iskusne igrače poput Johna Egana, Paddyja McNaira i Johna Lundstrama, uz McBurnieja koji je donio toliko potrebnu realizaciju. Sjajan posao Jakirovića pohvalio je i bivši igrač Chelseaja Sam Parkin.

- Ovo je jedna od priča EFL sezone. Očekivalo se da neće završiti ni blizu prvih šest nakon prošlogodišnjih problema. No odlučili su se za zaokret i drugačiji put od ostalih potpisujući veterane Championshipa. Ti momci su već etablirani Championship igrači koji su već imali uspjeha u drugoj ligi, a sada imaju priliku izboriti elitu - rekao je i dodao:

- Prošlih sezona imali su drugačiji pristup i potpisivali su puno igrača iz Europe, a uspjesi nisu dolazili. Mislim da je imenovanje trenera Jakirovića bio majstorski potez. Ove sezone bili su otpisani, a svi su mislili da neće završiti među prvih šest. Od svih konkurenata koji su igrali i borili se za top šest Hull je imao najtežeg protivnika i zato im skidam kapu. Zbog iskustva koje imaju u momčadi Hull je sila koja protivniku daje jako malo prostora.

Hull sada dijele još dvije prepreke od Premier lige. Put vodi preko Millwalla, a eventualna pobjeda donosi finale na Wembleyju i priliku za ostvarenje sna vrijednog više od 100 milijuna funti. Jakirović i njegova momčad već su nadmašili očekivanja, ali jasno je da se na tome ne žele zaustaviti. Ulog je ogroman, a forma i momentum sugeriraju da priča Hulla još nije gotova.