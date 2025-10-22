Jakirović preporodio Hull City! 'Moramo se braniti kao gadovi'

Sergej Jakirović na klupi engleskog drugoligaša Hull Cityja radi sjajan posao, a njegov dolazak na Otok pokazao se kao pun pogodak.

Kada je predsjednik Hull Cityja, Acun Ilıcalı, tražio novog trenera nakon što je otpustio četvrtog u dvije godine, privukao ga je Jakirovićev senzacionalan uspjeh s turskim Kayserisporom. Preuzevši klub u zoni ispadanja, Jakirović ga je čudesno spasio, zaradivši pritom i pohvale Joséa Mourinha, koji ga je nazvao jednim od najboljih trenera u zemlji. Poziv iz Hulla, kako kaže Jakirović, osjećao se kao "sudbina".

Susret Real Betisa i Dinama u playoffu UEFA Konferencijske lige | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

No, izazovi su ga dočekali odmah. Samo nekoliko dana nakon njegova imenovanja, klub je pogođen zabranom transfera zbog neplaćenih naknada. Za mnoge bi to bio šok, ali za Jakirovića – samo još jedan izazov.

- Uvijek riskiram. Otišao sam u Tursku i situacija je bila vrlo slična. Imali smo embargo na transfere i samo 14 igrača na prvom treningu, ali smo ostali u ligi. Volim izazove. Ne volim biti u svojoj zoni komfora; kad izađete iz nje, događaju se dobre stvari - objasnio je.

Jakirović je od prvog dana bio brutalno iskren. U svom prvom obraćanju medijima, mirno i precizno je secirao sve nedostatke momčadi iz prošle sezone – od manjka golova i loše postave do nedostatka energije i agresivnosti u veznom redu. Kako piše Hull Daily Mail, navijači su tu razinu iskrenosti objeručke prihvatili, prepoznavši u njoj temelj za preporod koji je uslijedio.

Njegova nogometna filozofija je jasna i direktna: “vertikalni posjed”, brze tranzicije i pritisak na protivničkoj polovici.

- Čim je prije moguće želim doći na protivničku polovicu i staviti ih pod pritisak. Moderni nogomet se svodi na tranzicije. Naša snaga je napad i želim da igrači imaju na umu da je gol ispred njih. Nikada nećemo dodavati loptu samo radi dodavanja - ističe.

Foto: Profimedia

Ipak, ima jednu zamjerku svojoj momčadi.

- Ova grupa je fantastična, uvijek naporno rade. Ali za mene su previše pristojni. Moji igrači moraju se braniti kao gadovi! Ponekad u utakmici morate biti takvi. To nema veze s vašom osobnošću, već s tim da želite pobijediti.

Engleski Championship opisuje kao “nogometni ragbi” zbog fizičke zahtjevnosti i blagog sudačkog kriterija, ali ističe da se zaljubio u engleski nogomet i njegove tradicije, poput pića s protivničkim trenerima nakon utakmice.

Iako su prije sezone bili otpisani i viđeni kao glavni kandidati za ispadanje, Hull pod Jakirovićevom palicom doživljava pravu renesansu. Momčad koja se jedva spasila prošle sezone sada igra sjajan nogomet i niže pobjede, etabliravši se u samom vrhu ljestvice. Po prvi put nakon godinu dana klub je povezao tri pobjede zaredom, a trijumfi protiv divova lige poput Sheffield Uniteda, Southamptona i pobjeda protiv favoriziranog Leicestera (2-1) pokazali su da se u Hullu stvara nešto uistinu posebno.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Posebno je odjeknula pobjeda protiv Leicestera, nakon koje je Jakirović istaknuo mentalitet kao ključ uspjeha:

- Znali smo da nas čeka pakleno teška utakmica, ali pokazali smo karakter pobjednika. Moji igrači moraju se braniti kao gadovi – i to su danas učinili. Ostavili su srce na terenu i to je jedini put do uspjeha u ovoj ligi. Ponosan sam na njih.

Sjajna napadača, poput napadača Olija McBurnieja koji je već postigao sedam golova, dala su momčadi platformu za uspjeh. Atmosfera u trening-kampu opisuje se kao preporođena, a Jakirovićev moto “nikad se ne predaj” vidljiv je u svakoj utakmici.

Iako je njegova karijera dosad bila obilježena kraćim angažmanima, Jakirović se nada da će u Hullu ostati duže.

- Rekao sam vlasniku da svugdje ostanem godinu ili dvije. Ali on mi je rekao: ‘Ne brini, bit ćeš ovdje sa mnom 10 godina!’ To bi bilo lijepo.

Opisao je i kakav je dojam na njega ostavio engleski Championship.

- Igra se punom snagom, publika je strastvena i bodri nas bez prestanka. U početku mi je to bilo neobično, svaki klizeći start nagrađuju pljeskom, gubimo, a oni i dalje navijaju. To je potpuno drukčija kultura. Publika je vrlo blizu terenu, a još se privikavam i na kriterije suđenja. Ovdje se igra nešto između nogometa i ragbija - rekao je kroz smijeh u emisiji "Druga strana medalje" na MAXSportu.

Ono što borbu u Championshipu čini tako dramatičnom jest golem financijski ulog. Finama doigravanja je "financijski najvrjednija pojedinačna utakmica u svjetskom nogometu". Pobjeda i ulazak u Premier ligu klubu jamče najmanje 200 milijuna funti (preko 230 milijuna eura) prihoda od TV prava kroz sljedeće tri sezone, čak i ako odmah ispadnu.

Jakirović uživa u Engleskoj i proživljava svoju bajku. Navijači ga obožavaju, a kako je krenulo, ovo bi mogla biti lijepa priča...