Jakirović preporodio Hull City! 'Moramo se braniti kao gadovi'
Sergej Jakirović na klupi engleskog drugoligaša Hull Cityja radi sjajan posao, a njegov dolazak na Otok pokazao se kao pun pogodak.
Kada je predsjednik Hull Cityja, Acun Ilıcalı, tražio novog trenera nakon što je otpustio četvrtog u dvije godine, privukao ga je Jakirovićev senzacionalan uspjeh s turskim Kayserisporom. Preuzevši klub u zoni ispadanja, Jakirović ga je čudesno spasio, zaradivši pritom i pohvale Joséa Mourinha, koji ga je nazvao jednim od najboljih trenera u zemlji. Poziv iz Hulla, kako kaže Jakirović, osjećao se kao "sudbina".
No, izazovi su ga dočekali odmah. Samo nekoliko dana nakon njegova imenovanja, klub je pogođen zabranom transfera zbog neplaćenih naknada. Za mnoge bi to bio šok, ali za Jakirovića – samo još jedan izazov.
- Uvijek riskiram. Otišao sam u Tursku i situacija je bila vrlo slična. Imali smo embargo na transfere i samo 14 igrača na prvom treningu, ali smo ostali u ligi. Volim izazove. Ne volim biti u svojoj zoni komfora; kad izađete iz nje, događaju se dobre stvari - objasnio je.
Jakirović je od prvog dana bio brutalno iskren. U svom prvom obraćanju medijima, mirno i precizno je secirao sve nedostatke momčadi iz prošle sezone – od manjka golova i loše postave do nedostatka energije i agresivnosti u veznom redu. Kako piše Hull Daily Mail, navijači su tu razinu iskrenosti objeručke prihvatili, prepoznavši u njoj temelj za preporod koji je uslijedio.
Njegova nogometna filozofija je jasna i direktna: “vertikalni posjed”, brze tranzicije i pritisak na protivničkoj polovici.
- Čim je prije moguće želim doći na protivničku polovicu i staviti ih pod pritisak. Moderni nogomet se svodi na tranzicije. Naša snaga je napad i želim da igrači imaju na umu da je gol ispred njih. Nikada nećemo dodavati loptu samo radi dodavanja - ističe.
Ipak, ima jednu zamjerku svojoj momčadi.
- Ova grupa je fantastična, uvijek naporno rade. Ali za mene su previše pristojni. Moji igrači moraju se braniti kao gadovi! Ponekad u utakmici morate biti takvi. To nema veze s vašom osobnošću, već s tim da želite pobijediti.
Engleski Championship opisuje kao “nogometni ragbi” zbog fizičke zahtjevnosti i blagog sudačkog kriterija, ali ističe da se zaljubio u engleski nogomet i njegove tradicije, poput pića s protivničkim trenerima nakon utakmice.
Iako su prije sezone bili otpisani i viđeni kao glavni kandidati za ispadanje, Hull pod Jakirovićevom palicom doživljava pravu renesansu. Momčad koja se jedva spasila prošle sezone sada igra sjajan nogomet i niže pobjede, etabliravši se u samom vrhu ljestvice. Po prvi put nakon godinu dana klub je povezao tri pobjede zaredom, a trijumfi protiv divova lige poput Sheffield Uniteda, Southamptona i pobjeda protiv favoriziranog Leicestera (2-1) pokazali su da se u Hullu stvara nešto uistinu posebno.
Posebno je odjeknula pobjeda protiv Leicestera, nakon koje je Jakirović istaknuo mentalitet kao ključ uspjeha:
- Znali smo da nas čeka pakleno teška utakmica, ali pokazali smo karakter pobjednika. Moji igrači moraju se braniti kao gadovi – i to su danas učinili. Ostavili su srce na terenu i to je jedini put do uspjeha u ovoj ligi. Ponosan sam na njih.
Sjajna napadača, poput napadača Olija McBurnieja koji je već postigao sedam golova, dala su momčadi platformu za uspjeh. Atmosfera u trening-kampu opisuje se kao preporođena, a Jakirovićev moto “nikad se ne predaj” vidljiv je u svakoj utakmici.
Iako je njegova karijera dosad bila obilježena kraćim angažmanima, Jakirović se nada da će u Hullu ostati duže.
- Rekao sam vlasniku da svugdje ostanem godinu ili dvije. Ali on mi je rekao: ‘Ne brini, bit ćeš ovdje sa mnom 10 godina!’ To bi bilo lijepo.
Opisao je i kakav je dojam na njega ostavio engleski Championship.
- Igra se punom snagom, publika je strastvena i bodri nas bez prestanka. U početku mi je to bilo neobično, svaki klizeći start nagrađuju pljeskom, gubimo, a oni i dalje navijaju. To je potpuno drukčija kultura. Publika je vrlo blizu terenu, a još se privikavam i na kriterije suđenja. Ovdje se igra nešto između nogometa i ragbija - rekao je kroz smijeh u emisiji "Druga strana medalje" na MAXSportu.
Ono što borbu u Championshipu čini tako dramatičnom jest golem financijski ulog. Finama doigravanja je "financijski najvrjednija pojedinačna utakmica u svjetskom nogometu". Pobjeda i ulazak u Premier ligu klubu jamče najmanje 200 milijuna funti (preko 230 milijuna eura) prihoda od TV prava kroz sljedeće tri sezone, čak i ako odmah ispadnu.
Jakirović uživa u Engleskoj i proživljava svoju bajku. Navijači ga obožavaju, a kako je krenulo, ovo bi mogla biti lijepa priča...
