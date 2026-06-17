Jakirović u problemu! Hull City izborio Premier ligu, ali zbog ovog detalja prijeti im kazna...

Sergej Jakirović napravio je senzaciju i plasirao se nakon nevjerojatnog play-offa u Premier ligu s Hull Cityjem. Tom povijesnom pobjedom Hull je u džep pospremio čak 200 milijuna funti. Međutim Jakirovićev klub sada se nalazi u problemu. Kako prenosi BBC, Hull mora prodati igrače do kraja mjeseca kako bi izbjegao moguću kaznu oduzimanja bodova u elitnom razredu engleskog nogometa.

Iako su 'tigrovi' u finalu play-offa pobijedili Middlesbrough 1-0, upravo je ta pobjeda i razlog problema. Zbog promocijskih bonusa u ugovorima igrača, Hull je prema izračunu pravila o profitu i održivosti, poznatih kao PSR, otišao oko šest milijuna funti iznad dopuštene granice što bi rezultiralo sankcijama od šest bodova u minusu.

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Do tog viška od šest milijuna funti došlo je zbog bonusa kojeg su igrači dobili nakon što su osigurali promociju u najjaču englesku ligu. Da se u finalu odvio drukčiji scenarij, da 'tigrovi' nisu pobijedili ti bonusi ne bi se aktivirali te klub ne bi prešao dozvoljeni limit gubitaka od 39 milijuna funti u posljednje tri sezone.

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- Previše smo potrošili i moramo prodati neke igrače prije 1. srpnja. Ali ne bojim se. Rješavali smo i teže stvari. Za nas je ovo izvedivo. Sada smo premierligaška momčad, vrijednost naših igrača porasla je i to je dobra prednost - rekao je vlasnik Hull Cityja Acun Ilicali početkom mjeseca.

Ako Hull ne smanji dopušteni gubitak od 39 milijuna funti bit će kažnjen. Prijeti mu oduzimanje tri boda za prekoračenje manje od dva milijuna funti, četiri boda za iznos između dva i četiri milijuna, pet bodova za iznos između četiri i šest milijuna te šest bodova za prekoračenje između šest i osam milijuna funti. Financijska izvješća moraju predati do 31. prosinca, a procjena će se napraviti početkom godine.