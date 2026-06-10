Sergej Jakirović uveo je Hull City u Premier ligu, no njegov ostanak na klupi još nije zagarantiran. Prema informacijama Fabrizija Romana, pregovori o novom ugovoru trenutačno su u slijepoj ulici i nema vidljivog napretka.
Romano: Jakirović i Hull City još nisu postigli dogovor o ugovoru
Sergej Jakirović (49) je na klupu Hulla sjeo prije godinu dana potpisavši dvogodišnji ugovor, a nakon senzacionalnog plasmana u Premier ligu klub mu je odlučio ponuditi novi, financijski znatno izdašniji ugovor. Trenutačno zarađuje oko 2,4 milijuna eura godišnje, a nova ponuda trebala bi biti znatno veća.
Ipak, prema riječima Fabrizia Romana, najpoznatijeg novinara specijaliziranog za nogometne transfere, dogovora još nema.
- Hull City i Sergej Jakirović nastavljaju razgovore o novom ugovoru, no još uvijek nema napretka. Jakirović je trenutačno pod ugovorom koji vrijedi još jednu sezonu - objavio je Romano na društvenim mrežama.
🚨🟠⚫️ Hull City and Sergej Jakirović remain in talks over new contract while there’s no progress yet.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026
He’s still under contract for one more season on his current deal after promotion. pic.twitter.com/8cJKArfL6k
Jakirović je u 52 utakmice na klupi Hulla ostvario 24 pobjede, 11 remija i 17 poraza te odveo klub do najvećeg uspjeha u posljednjih nekoliko godina. U dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio je Sesvete, Goricu, Maribor, Zrinjski, Rijeku, Dinamo i turski Kayserispor.
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