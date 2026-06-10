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NEIZVJESNA BUDUĆNOST?

Romano: Jakirović i Hull City još nisu postigli dogovor o ugovoru

Piše Bruno Lukas,
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Romano: Jakirović i Hull City još nisu postigli dogovor o ugovoru
Foto: IMAGO/Graham Hunt/IMAGOSPORT

Sergej Jakirović uveo je Hull City u Premier ligu, no njegov ostanak na klupi još nije zagarantiran. Prema informacijama Fabrizija Romana, pregovori o novom ugovoru trenutačno su u slijepoj ulici i nema vidljivog napretka.

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Sergej Jakirović (49) je na klupu Hulla sjeo prije godinu dana potpisavši dvogodišnji ugovor, a nakon senzacionalnog plasmana u Premier ligu klub mu je odlučio ponuditi novi, financijski znatno izdašniji ugovor. Trenutačno zarađuje oko 2,4 milijuna eura godišnje, a nova ponuda trebala bi biti znatno veća.

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Ipak, prema riječima Fabrizia Romana, najpoznatijeg novinara specijaliziranog za nogometne transfere, dogovora još nema.

Hull Bus Parade
Foto: Focus Images/SIPA USA

- Hull City i Sergej Jakirović nastavljaju razgovore o novom ugovoru, no još uvijek nema napretka. Jakirović je trenutačno pod ugovorom koji vrijedi još jednu sezonu - objavio je Romano na društvenim mrežama.

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Jakirović je u 52 utakmice na klupi Hulla ostvario 24 pobjede, 11 remija i 17 poraza te odveo klub do najvećeg uspjeha u posljednjih nekoliko godina. U dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio je Sesvete, Goricu, Maribor, Zrinjski, Rijeku, Dinamo i turski Kayserispor.

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