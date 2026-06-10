Romano: Jakirović i Hull City još nisu postigli dogovor o ugovoru

Sergej Jakirović (49) je na klupu Hulla sjeo prije godinu dana potpisavši dvogodišnji ugovor, a nakon senzacionalnog plasmana u Premier ligu klub mu je odlučio ponuditi novi, financijski znatno izdašniji ugovor. Trenutačno zarađuje oko 2,4 milijuna eura godišnje, a nova ponuda trebala bi biti znatno veća.

Ipak, prema riječima Fabrizia Romana, najpoznatijeg novinara specijaliziranog za nogometne transfere, dogovora još nema.

Foto: Focus Images/SIPA USA

- Hull City i Sergej Jakirović nastavljaju razgovore o novom ugovoru, no još uvijek nema napretka. Jakirović je trenutačno pod ugovorom koji vrijedi još jednu sezonu - objavio je Romano na društvenim mrežama.

🚨🟠⚫️ Hull City and Sergej Jakirović remain in talks over new contract while there’s no progress yet.



He’s still under contract for one more season on his current deal after promotion. pic.twitter.com/8cJKArfL6k — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026

Jakirović je u 52 utakmice na klupi Hulla ostvario 24 pobjede, 11 remija i 17 poraza te odveo klub do najvećeg uspjeha u posljednjih nekoliko godina. U dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio je Sesvete, Goricu, Maribor, Zrinjski, Rijeku, Dinamo i turski Kayserispor.