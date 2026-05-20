Jakirovićev Hull bez borbe ide u Premier ligu i uzima bogatstvo?

Engleski nogomet potresa skandal samo nekoliko dana prije finala doigravanja za Premier ligu. Southampton je izbačen zbog špijuniranja, a umjesto njega u finale s Hull Cityjem, kojeg vodi hrvatski trener Sergej Jakirović, ulazi Middlesbrough. Vlasnik Hulla sada želi iskoristiti kaos i traži ulazak u elitu bez odigravanja odlučujuće utakmice.

Vlasnik Hull Cityja, turski biznismen Acun Ilicali, potvrdio je da je zatražio pravno mišljenje o novonastaloj situaciji. Klub je, kako navode engleski mediji, "bijesan" što je uvučen u sagu s kojom nema nikakve veze. Ilicali tvrdi da su pripreme njegove momčadi, koja se deset dana spremala isključivo za Southampton, potpuno poremećene iznenadnom promjenom protivnika.

Sva taktička analiza i cjelokupni rad bili su usmjereni na jedan tim, a sada će momčad trenera Jakirovića imati samo jedan pravi trening za pripremu potpuno drugačije utakmice protiv Middlesbrougha. Zbog toga smatra da bi njegov klub trebao biti automatski promoviran.

​- U normalnim okolnostima, dvije momčadi su stigle do finala i jedna je diskvalificirana. Mišljenje naših odvjetnika je da bismo trebali ići izravno u Premier ligu, ali oni to trenutno ispituju. Situacija je pomalo neuredna - izjavio je Ilicali.

Southampton je izbačen nakon što je neovisno povjerenstvo utvrdilo da je klupski analitičar intern uhvaćen kako snima zatvoreni trening Middlesbrougha. Klub je kasnije priznao još dva ista prekršaja protiv Ipswicha i Oxforda. Uz izbacivanje, kažnjeni su i oduzimanjem četiri boda na početku sezone 2026/27. U međuvremenu su uložili žalbu, a kaznu smatraju drakonskom.

Izvršni direktor Phil Parsons poručio je kako je "kazna nesrazmjerna prekršaju" te da je financijski udarac "daleko najveća kazna ikad izrečena engleskom klubu". Usporedio ju je s kaznom Leedsu od 200.000 funti za sličan prekršaj, dok je Southamptonu oduzeta prilika za utakmicu vrijednu preko 200 milijuna funti. Klub je priznao da je pogriješio, ali inzistira da kazna mora biti proporcionalna.

