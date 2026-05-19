Neviđeni kaos! Southampton izbačen iz finala, Jakirović preko noći dobio novog protivnika
Southampton je izbačen iz finala doigravanja Championshipa i kažnjen oduzimanjem četiri boda nakon što ga je neovisna disciplinska komisija proglasila krivim za špijuniranje Middlesbrougha.
Engleska nogometna liga istraživala je "svece" zbog kršenja propisa, a komisija je odlučila da klub s južne obale mora prepustiti mjesto u finalu Middlesbroughu, koji je u polufinalu izgubio od Southamptona. Middlesbrough će tako u subotu na Wembleyju igrati protiv Hulla Sergeja Jakirovića za plasman u Premier ligu. Hrvatski stručnjak finale doigravanja izborio je pobjedom nad Millwallom 2-0 prošlog ponedjeljka.
Afera je počela u četvrtak 7. svibnja, 48 sati prije prve utakmice polufinala doigravanja između Middlesbrougha i Southamptona. Middlesbrough je uoči susreta trenirao u svojem kampu Rockliffe Park, a članovi kluba primijetili su muškarca pokraj stabla. Sumnjali su da snima trening, a neki su vjerovali i da ga prenosi uživo videopozivom.
Kada mu je prišao član Middlesbroughova osoblja, muškarac je, prema navodima engleskih medija, pobjegao prema obližnjem golf-klubu, ondje se presvukao i napustio područje. Middlesbrough je tvrdio da je riječ o Southamptonovu analitičaru te je slučaj prijavio EFL-u. Klub je nakon toga tražio da liga izbaci Southampton iz doigravanja jer je, prema njegovu stajalištu, takav postupak ozbiljno narušio sportski integritet i pošteno natjecanje.
"Neovisna disciplinska komisija danas je izbacila Southampton iz doigravanja Championshipa nakon što je klub priznao više kršenja propisa EFL-a povezanih s neovlaštenim snimanjem treninga drugih klubova. Uz to, Southampton je kažnjen oduzimanjem četiri boda, a kazna će se primijeniti na ljestvici Championshipa u sezoni 2026/27. Klub je dobio i službenu opomenu za sve navedene prekršaje. Ovom odlukom Middlesbrough je vraćen u doigravanje za sezonu 2026. te će igrati u finalu protiv Hull Cityja. Finale je i dalje predviđeno za subotu 23. svibnja, a točan termin početka utakmice bit će naknadno potvrđen.
EFL je Southampton prvi put optužio u petak 8. svibnja, a nove optužbe podignuo je u nedjelju 17. svibnja zbog dodatnih prekršaja tijekom sezone 2025/26. Ti su prekršaji otkriveni nakon što je pokrenut prvotni postupak povezan sa slučajem Middlesbrougha. Southampton je priznao da je prekršio pravila koja od klubova traže da postupaju u dobroj vjeri te zabranjuju promatranje treninga protivničkog kluba u razdoblju od 72 sata prije zakazane utakmice. Priznati prekršaji odnose se na utakmice protiv Oxford Uniteda u prosincu 2025., Ipswich Towna u travnju 2026. i Middlesbrougha u svibnju 2026.
Southampton ima pravo žalbe na odluku komisije u skladu s pravilima EFL-a, a uključene strane pokušat će žalbeni postupak riješiti u srijedu 20. svibnja. Ovisno o ishodu žalbe, moguće su nove promjene uoči subotnjeg finala. EFL trenutačno razgovara sa sva tri kluba o posljedicama ove odluke te će se naknadno oglasiti novim priopćenjem. Komisija će naknadno objaviti i puno pisano obrazloženje odluke", objavio je službeno EFL.
Southampton nije odmah demantirao optužbe. Klub je pokrenuo internu istragu i zatražio dodatno vrijeme kako bi završio provjeru, ali neovisna komisija na kraju je potvrdila optužbe. Uz izbacivanje iz doigravanja, Southampton će novu sezonu Championshipa 2026./27. početi s četiri boda manje.
Finale doigravanja ostaje na rasporedu u subotu 23. svibnja na Wembleyju. Southampton ima pravo na žalbu, a komisija želi mogući žalbeni postupak riješiti najkasnije do kraja srijede. Pobjednik utakmice između Middlesbrougha i Hulla izborit će plasman u Premier ligu, gdje će se pridružiti Coventryju i Ipswichu.
