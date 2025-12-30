Jakirovićev preporod u Hullu. Evo gdje je klub bio prije godinu dana. Sad napada Premiership!

Hull City je na impresivan način zaključio 2025. godinu, ostvarivši jednu od najvažnijih pobjeda sezone. Momčad hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića slavila je 1-0 na gostovanju kod izravnog konkurenta za promociju, Middlesbrougha, i tako stigla na samo dva boda od pozicija koje vode izravno u Premier ligu. Bila je to slatka osveta za težak poraz od istog suparnika početkom mjeseca i potvrda da se "tigrovi" pod Jakirovićevim vodstvom prometnuli u senzaciju Championshipa.

Pokretanje videa... 00:57 Jedna otkazana utakmica pa pobjeda koja je isplatila sve: I otpremninu Jakiroviću i Bjelicu! | Video: 24sata/Video

Engleski mediji, koji su im na početku sezone predviđali borbu za ostanak, sada pišu hvalospjeve o taktičkoj zrelosti i pobjedničkom mentalitetu koji je usadio bivši trener Dinama. Pobjeda na Riversideu bila je kruna fantastičnog niza od pet utakmica bez poraza, a stigla je na najtežem mogućem gostovanju, protiv momčadi koja ih je prije samo tri tjedna deklasirala 4-1.

Revanš na krilima čvrste obrane

Samo 24 dana nakon teškog poraza na svom MKM stadionu, Hull City je na gostovanje doputovao s jasnim planom. Iako su ih nevolje zadesile već u petoj minuti, kada je zbog ozljede tetive igru morao napustiti jedan od ključnih igrača, Ryan Giles, Jakirovićeva momčad nije paničarila. Šok za goste pretvorio se u motivaciju, a samo sedam minuta kasnije uslijedio je hladan tuš za ispunjeni stadion Riverside. Kyle Joseph sjajno je zadržao loptu na gol-aut liniji, vratio je u sredinu, a ondje je Darko Gyabi preciznim udarcem zabio, pokazat će se, jedini gol na utakmici.

Bio je to njegov drugi gol sezone, kojim je prekinuo post dug deset utakmica i donio "tigrovima" ključnu prednost. Ostatak utakmice protekao je u dominaciji Middlesbrougha, koji je držao loptu u nogama, ali bez konkretne opasnosti po gol Ivora Pandura. Jakirović je postavio taktički bedem koji domaći igrači nisu uspijevali probiti. Hrvatski golman morao je intervenirati tek u završnici, kada je s dvije sigurne obrane zaustavio pokušaje Haydena Hackneyja i Delana Burgzorga te sačuvao netaknutu mrežu. Bila je to predstava koja je, kako piše portal Hull Live, graničila s obrambenim savršenstvom.

Jakirović: Ovo su ogromna tri boda

Nakon utakmice, Sergej Jakirović nije skrivao zadovoljstvo. Pohvalio je disciplinu svoje momčadi i istaknuo važnost pobjede protiv jednog od najjačih protivnika u ligi.

​- Ovo su vrlo velika tri boda za nas, pogotovo protiv Boroa, koji je za mene među tri najbolje momčadi u ligi. Pokazali su to prije tri tjedna kada su nas uništili kod kuće. To je bila prilika da pokažemo da smo tada imali samo loš dan u uredu - rekao je Jakirović.

Hrvatski stručnjak otkrio je i taktičke detalje koji su prelomili utakmicu.

​- Promijenili smo sustav. Pokušali smo zatvoriti sredinu terena jer oni igraju s krilima koja ulaze unutra i vrlo su opasni. To smo odradili jako dobro. Bili smo taktički disciplinirani, iskoristili smo svoj trenutak u prvom poluvremenu i na kraju uzeli tri vrlo, vrlo važna boda.

Posebno ga je razveselila činjenica da njegova momčad nije primila gol.

​- Čista mreža je ogroman poticaj za nas. Znate koliko smo očajnički željeli sačuvati mrežu netaknutom, a učiniti to na ovakvom gostovanju je iznimno važno.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Navijači sanjaju, ali Jakirović spušta loptu na zemlju

Dok navijači Hulla sada otvoreno sanjaju o povratku u Premier ligu nakon devet godina izbivanja, Jakirović ostaje oprezan. Njegov primarni cilj je osigurati ostanak, a tek onda razmišljati o višim ciljevima.

​- Možete sanjati. Ali moj prvi cilj je dosegnuti 50 bodova, to znači ostanak. Drugi je plasman među prvih deset. Ali vidjet ćemo. Na dobrom smo putu i moramo ovako nastaviti - poručio je trener Hulla.

S druge strane, u taboru Middlesbrougha vladalo je potpuno razočaranje. Trener Kim Hellberg bio je utučen nakon treće uzastopne utakmice u kojoj njegova momčad nije uspjela zabiti gol.

​- Razočaran sam. Razočaran sam rezultatom, naravno, ali i time što nismo zabili gol. Odigrati ovakvu utakmicu i ne uzeti niti bod, a kamoli sva tri, jednostavno nije dovoljno dobro. Ovo je teška noć - priznao je Hellberg, dodavši kako njegovim igračima nedostaje kvalitete u završnici.

Jakirovićeva prilagodba na zahtjevni Championship pokazala se iznimno uspješnom. Otkako je 11. lipnja 2025. preuzeo klub, uspio je implementirati napadačku filozofiju, ali i pokazati taktičku fleksibilnost kada je to potrebno. Unatoč brojnim problemima s ozljedama važnih igrača, Hull City nastavlja nizati dobre rezultate i prkositi svim predviđanjima.

"Tigrove" sada čeka vrlo gust raspored na početku 2026. Već za Novu godinu dočekuju Stoke City, a zatim slijede dvoboji s Watfordom, Blackburnom, Southamptonom i Prestonom. Bit će to pravi test karaktera za momčad koja je u godini na izmaku pokazala da ima kvalitetu i mentalitet za najveće domete.

Godina koja je za Hull City započela strahom od ispadanja u treću ligu, jer Hull je prije godinu dana bio 21. klub Championshipa i s 22 boda u 24 utakmice, završava snovima o eliti jer je klub ove sezone u istom razdoblju skupio 17 bodova više. A najveće zasluge za to pripadaju upravo hrvatskom stručnjaku na njihovoj klupi.