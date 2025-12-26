Obavijesti

NA PRAGU ELITE

Superračunalo predviđa veliki uspjeh Jakirovića u Hull Cityju

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Hull se trenutačno nalazi među šest najboljih momčadi prvenstva, a Optin model ga vidi kao sigurnog sudionika doigravanja za ulazak u Premier ligu

Kako se sezona Championshipa približava sredini, slika borbe za promociju i ostanak postaje sve jasnija. Optino superračunalo projiciralo je rasplet sezone, a među onima koji bi mogli profitirati ističe se hrvatski trener Sergej JakirovićHull Cityjem.

Hull se trenutačno nalazi među šest najboljih momčadi prvenstva, a Optin model ga vidi kao sigurnog sudionika doigravanja za ulazak u Premier ligu. Uz Jakirovićevu momčad, u play-off bi prema projekciji trebali ući još Ipswich Town, Preston North End i Millwall, koji se već sada nalaze u gornjem dijelu ljestvice.

Hull City v Sunderland - Pre Season Friendly - MKM Stadium
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Najveći favorit za naslov prvaka ostaje Coventry City, koji pod vodstvom Franka Lamparda predvodi prvenstvo. Iako su u posljednje četiri utakmice ostvarili samo jednu pobjedu, Opta im i dalje daje najveće povjerenje. Predviđa da će sezonu završiti s 92 boda te čak 96,08 posto izgleda za izravnu promociju u Premier ligu. Kao drugi kandidat za automatski ulazak ističe se Middlesbrough, kojemu superračunalo daje 49,32 posto šansi, uz projekciju da će sezonu završiti nekoliko bodova ispred Ipswicha.

Na suprotnom kraju tablice situacija je znatno sumornija. Sheffield Wednesday nalazi se u gotovo bezizlaznoj poziciji, a Opta mu daje čak 100 posto vjerojatnosti ispadanja. U ozbiljnim problemima ostaju i Oxford United te Norwich City, pri čemu su izgledi Oxforda za ostanak slabiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

