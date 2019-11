'Jako me zanima arhitektura, a poslije karijere htio bih na selo'

Naravno da sam uzbuđen, ako debitiram, ostavit ću se i dres s utakmice protiv Slovačke za uspomenu. Ako izborimo Euro, onda će mi i suigrači potpisati na dres. U Dinamu nosim broj 55, a u reprezentaciji sam dobio broj pet, kaže nam Dino Perić (25).

On je jedan od najviših stopera u Europi, visok je 197 cm, a on i Duje Ćaleta-Car, koji bi trebali igrati protiv Slovaka su jedan od najviših stoperskih parova u Europi. Imaju 389 cm, veći od njih su za samo jedan cm Englezi, Maguire i Mings.

- Optimist sam, vjerujem da ćemo izboriti Euro iako nam nedostaje nekoliko važnih igrača. Pa Domagoj Vida i Dejan Lovren su među najzaslužnijima što smo prošle godine osvojili srebro u Rusiji. Odigrali su praktički Svjetsko prvenstvo bez pogreške – kaže Perić.

U subotu bi trebao odigrati prvu utakmicu za Hrvatsku, a posljednjih mjeseci mu karijera ide uzlaznom putanjom. Sjajnim je partijama u Dinamu došao do dresa "kockastih". Nenad Bjelica je još prije par mjeseci najavio da će on biti novi Dinamov reprezentativac.

Dino već sad gradi veliku karijeru, a nakon nje ima puno planova.

- Kad sam završio srednju školu, upisao sam ekonomski fakultet. Nažalost, nisam položio niti jedan ispit. Mama Mijana je htjela da i dalje idem na fakultet, a otac Željko je bio svjestan da je nogomet važniji. Otišao sam u Zagreb, došao je poziv Dinama i nisam se mogao posvetiti fakultetu. No, tko zna, možda ću upisati fakultet kad završim karijeru. Uvijek me zanimala arhitektura, pa možda to upišem. Kažu da je jako teško, pa ću vidjeti - kaže nam Perić i nastavlja:

- Zanima me puno stvari. Nakon kraja karijere bih sa svojom obitelji htio živjeti negdje na selu. Imati nešto svoje. Jako me zanima priroda i poljoprivreda.

Ima Dino i jedan dragi hobi, ali od silnih utakmica i obveza, baš ne stigne.

- Volim pecati. Moram priznati da nisam baš toliko dobar, nisam iskusan, ali trudim se. Išao sam nekoliko puta pecati sa suigračem Komnenom Andrićem. On je bolji, ha,ha. Ima puno više iskustva od mene. Stalno me nagovara da idemo što više – rekao je Perić.

Neka kao ribe u subotu navečer upeca i slovačke napadače.

Za kraj smo ga pitali gdje će s potpisanim dresom od subote.

- Sjećam se kad mi je Marko Pjaca nakon jedne prijateljske utakmice darovao dres reprezentacije. Čuvam ga i čuvat ću ovaj svoj. To je ipak nešto posebno i dobit će posebno mjesto - završio je stoper Dinama.