Nakon što je Jakobušić smijenio Stanića, Kepčija je otišao sam...

"Unatoč predsjednikovoj želji da nastavimo suradnju, osjetio sam da je trenutak za odlazak te stoga i predložio sporazumni raskid ugovora¨" - kazao je sad već bivši sportski direktor Hajduka Ivan Kepčija...

<p>Nakon Stanića iz Hajduka odlazi i njegov najbliži suradnik, sportski direktor Ivan Kepčija. Odlučio je to predsjednik Lukša Jakobušić nakon podužeg sastanka sa sad već bivšim sportskim direktorom, koji je funkciju obnašao od prosinca prošle godine. U pitanju je sporazumni raskid ugovora.</p><p>- Bila je čast biti dio kluba, te se zahvaljujem ljudima koji su mi pružili priliku i povjerenje. Unatoč predsjednikovoj želji da nastavimo suradnju, osjetio sam da je trenutak za odlazak te stoga i predložio sporazumni raskid ugovora. Želim se zahvaliti svima na pruženoj suradnji, te zaželjeti klubu puno sreće i uspjeha u daljnjem radu i natjecanju - kazao je Ivan Kepčija na rastanku s Hajdukom, iz kojeg odlazi bez otpremnine...</p><p>Što odilazak Stanića i Kepčije znači u kontekstu budućnosti trenera Harija Vukasa saznat ćemo vrlo brzo, jer, već u subotu na Poljudu gostuje Osijek. Za očekivati je da i Vukas bude smijenjen, no pitanje je kad i tko će ga naslijediti. Odmah uoči Osijeka, ili pak nakon utakmice, u reprezentativnoj stanci, to je dilema koju mora razriješiti predsjednik Lukša Jakobušić. ili pak, što bi bilo logičnije, novi sportski direktor, ako ga imenuje u međuvremenu.</p><p>Ivan Kepčija stigao je na Poljud u prosincu prošle godine u paru s Mariom Stanićem, a njegov zadatak bio je slaganje momčadi. U zimskom prijelaznom roku doveli su stopere Nihada Mujakića i Kristiana Dimitrova i preprodali Filipa Bradarića koji je došao na posudbu iz Cagliarija. Naknadno su u proljeće i ljeto doveli još dva napadača, Dimitriosa Diamantakosa i Umuta Nayira, potom Janija Atanasova i Darka Todorovića, dok su klub napustili Ardian Ismajli, Josip Juranović, Dino Beširović, Jurica Pršir, Francesco Tahiraj te zbog isteka ugovora Stipe Vučur, Hamza Barry...</p><p>Presudilo im je loš rezultat! Momčad su zatekli na drugom mjestu, a na kraju prošlog prvenstva bili su peti, osim Vuškovića nisu razvijani mladi igrači koji bi se plasirali na tržište, a nakon svih silnih turbulencija napustio ih je i trener Igor Tudor, koji je prihvatio ponudu Juventusa. Pokušaj zadržavanja kontinuiteta s Harijem Vukasom očito nije dao željene rezultate jer je Hajduk pod njegovim vodstvom dodatno potonuo u odnosu na prošlu sezonu, a činjenica je i da ovaj Hajduk ima daleko bolju momčad od igara koje prikazuje i rezultata koje postiže. A za to je netko kriv. Stanić i Kepčija us otišli, na redu je odluka o Hariju Vukasu...</p>