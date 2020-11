Jakobušiću i Šukeru, zadnja je prilika za popravljanje odnosa

Za početak je bitno krenuti s mrtve točke, sjesti za isti stol i razgovarati. Daleko smo još od poštenih i transparentnih odnosa, za koje će se tek trebati izboriti, ali svaki put počinje prvim korakom.

<p>Ipak se kreće! Predsjednik Hajduka <strong>Lukša Jakobušić</strong> (44) i predsjednik HNS-a <strong>Davor Šuker</strong> (52) sjeli su za isti stol i obavili razgovor u četiri oka. Nakon sat i 20 minuta razgovora izašli su pred mikrofone, no, kako to obično biva nakon ovakvih sastanaka, nisu otkrili previše detalja. Iz onih par rečenica nakon sastanka i nekih logičnih zaključaka ipak se može iščitati puno toga.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novi predsjednik Hajduka</strong></p><p>Novi Hajdukov predsjednik, kako smo ga nakon nastupne press konferencije titulirali - "predsjednik s mudima", povukao je povijesni potez, zatražio je sastanak u HNS-u, dakle, svjesno je pristao na utakmicu na "gostujućem terenu". No nema sumnje kako je na sastanku, pa i kasnije, pokazao da on nipošto nije bio u podređenom položaju te da je i te kako poslao jasnu poruku i Šukeru, i svima ostalima, poruku kako im nudi još jednu, vjerojatno zadnju priliku da konačno uvedu reda u hrvatski nogomet i normaliziraju odnose s klubom koji je po mnogo čemu perjanica hrvatskog nogometa.</p><p>Još jednom im je ponovio kako sukus Hajdukove borbe za poštenije odnose u hrvatskom nogometu nije samo bolji položaj Hajduka, kako se to često zlonamjerno tumači, nego ravnopravni odnosi za sve. Uostalom, to je i elaborirano još u lipnju prošle godine, u sedam zahtjeva čije je Hajduk tražio ispunjenje da bi sjeli i razgovarali s HNS-om te aktivno sudjelovali u organizaciji utakmica reprezentacije na Poljudu.</p><p>Da odmah bude jasno, politika je naredila i preko svojih ljudi u HNS-u i gradu Splitu, koji je većinski vlasnik Hajduka, provela povratak Dalićeve momčadi na Poljud. I HNS i Hajduk su pristali na sve, Hrvatska je slavila u sjajnom ozračju krcatih tribina, no na sedam Hajdukovih zahtjeva brzo se zaboravilo. Neki su ispunjeni, neke je u međuvremenu pregazilo vrijeme, a većina ih je gurnuta pod tepih. Dijelom zbog toga što HNS više nije imao interesa, a dijelom zbog toga što je i sam Hajduk povukao neke loše poteze.</p><p>Ako i danas pažljivo pročitate tih sedam zahtjeva, a odnose se na vraćanje Udruge prvoligaša, reformu sudačke organizacije, transparentna financijska izvješća, implementaciju Zakona o sportu, ravnopravnu zastupljenost u tijelima Saveza, izradu Strategije razvoja hrvatskog nogometa i provođenje demokratskih izbora, teško da bi itko ozbiljan i normalan imao nešto protiv bilo kojega. Kome bilo koji od ovih zahtjeva ne odgovara, protiv koga je uperen, koga favorizira?</p><p>No kako je to lijepo kazao Jakobušić u nastupnom govoru, prijedlozi su odbijeni isključivo zbog toga što ih je predložio Hajduk. I to je Hajdukov najveći poraz, doista treba biti umjetnik i izgubiti naklonost javnosti i borbu u kojoj ukazuješ na kriminal i malverzacije, a na suprotnoj strani su ti osuđenici poput <strong>Željka Širića</strong> i bjegunca od hrvatskog pravosuđa Z.M. te Davora Šukera, valjda jedine osobe na svijetu koja je popularnija u inozemstvu nego u svojoj državi, pa čak i u svom rodnom gradu!?</p><p>Hajduk je goloruk jurišao na barikade, a koliko je to bilo mudro, svjedoči okruženje i pozicija u kojoj se nalazi danas, sam protiv svih, i činjenica da mora krenuti ispočetka. Jakobušić je to i najavio, Hajduk će krenuti od matičnoga županijskog Saveza, graditi bolje odnose i povjerenje, a tek onda i u Skupštini HNS-a. Za razliku od nekih prošlih vremena kada su im na tom putu podmetali klipove i isključivali mikrofone dok su čelnici kluba govorili o nagomilanim problemima, sada bi im taj put konačno trebao biti slobodan.</p><p>Ono što nas sve zanima je kako će se dalje razvijati odnosi i što će se mijenjati. Udrugu prvoligaša su klubovi odbili i tu se za sada ništa neće i ne može mijenjati. Većina odlučuje. Uvođenjem VAR tehnologije suđenje je kudikamo bolje nego prije godinu dana kada se iza svakog kola pričalo o sudačkim pogreškama, a analiza kome je dosuđeno više, a kome manje kaznenih udaraca otkriva i tko se bunio s pravom, a tko je mudro šutio i podržavao postojeće stanje. A i nekih omraženih likova iz sudačke organizacije više nema, maknuti su sa scene kako bi se pokazalo da ima dobre volje i s druge strane.</p><p>Pa i ona povijesna fotografija, na kojoj je osam Hajdukovih igrača u opremi reprezentacije na Poljudu, uoči susreta Lige nacija protiv Portugala, potvrda je da se neke stvari mijenjaju, da izbornik Zlatko Dalić radi i bira pošteno, da u reprezentaciji više nema "klupskih i menadžerskih projekata" kao što ih je bilo ranije, kada su tjednima nakon objave popisa kandidata trajale rasprave tko je koga "ugurao u repku"</p><p>Šuker je par puta kazao kako se pitanja odnosa Dinama i Lokomotive, participacije osuđenih osoba u radu Saveza, zastupljenosti klubova u radu Saveza mora rješavati u tijelima Saveza, a u njih Hajduk može doći samo izborima u županijskom nogometnom savezu.</p><p>- Posvetit ćemo se radu u županijskom nogometnom savezu, ali ćemo pratiti što radite i očekujemo i vaše poteze - replicirao je Jakobušić.</p><p>Pisanih zaključaka sa sastanka nema, ali ako bismo se morali kladiti na ishod, najbolje izgleda oklada da će se odnosi napokon pokrenuti s mrtve točke. Hajduk će biti konstruktivan i surađivat će s krovnom kućom hrvatskog nogometa, a ona će platiti šminkanje Poljuda i promjenu travnjaka, baza reprezentacija za većinu narednih susreta postat će Poljud. Hajduk će nakon provođenja izbora u županijskom savezu poslati delegate u Skupštinu HNS-a, a vjerojatno i preuzeti neke od funkcija u tijelima, možda i mjesto dopredsjednika.</p><p>Je li to dovoljno? Za početak je, bitno je krenuti s mrtve točke, bitno je sjesti za isti stol i razgovarati. Daleko smo još od poštenih i transparentnih odnosa, za koje će se tek trebati izboriti, ali svaki put počinje prvim korakom. Naravno, među 100 puta prevarenim navijačima Hajduka uvijek postoji sumnja kako je ovo još jedan manevar, kupovanje vremena kako bi se zadržao status quo, baš kao manevar uoči gostovanja Mađarske na Poljudu. Znate kako je, onaj tko se jednom opekao, puše i na hladno. Vrijeme će pokazati tko je iskren i za bolje odnose, a tko nije, uz napomenu kako je i jednima i drugima ovo vjerojatno zadnjih prilika, i ako je propuste...</p>